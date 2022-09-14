MLB／工具人也有獎 大聯盟今年新增「多重守位」金手套
大聯盟年度金手套獎皆由體育用品公司羅林斯（Rawlings）頒發，近日羅林斯宣布今年將增設獎項，讓國聯、美聯兩聯盟的「工具人」也有機會獲獎。
羅林斯日前發表聲明表示「本獎項旨在表彰具有出色防守能力的多功能球員。多功能球員是在球場上看到的最全能的運動員，是時候讓他們與固定位置的球員，一起因出色的防守而獲得獎勵。」
過去金手套規範為球季前141場比賽中出賽713局，才有資格角逐金手套，但目前多重守備位置獎項的規範尚未公告。
目前聯盟中有兩位「工具人」被點名有機會角逐獎項，一位是紅雀隊的艾德曼（Tommy Edman）在二壘和游擊間出賽超過500局，以三壘手身分出賽26局。另一位則是響尾蛇的瓦修（Daulton Varsho）以外野手出賽762.2局，捕手身份出賽175局。
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