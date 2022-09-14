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MLB／賈吉單場雙響砲趕進度 61轟大紀錄只差4轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉對紅襪單場雙響，將個人本季開轟數推進到57轟，距離61轟大紀錄只差4發。 路透社
賈吉對紅襪單場雙響，將個人本季開轟數推進到57轟，距離61轟大紀錄只差4發。 路透社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在芬威球場轟出雙響砲，兩度幫助球隊追平，最終洋基隊在延長賽10局以7：6戰勝世仇紅襪隊，賈吉將個人本季開轟數推進到57轟，距離61轟大紀錄只差4發。

賈吉今天擔任先發第1棒、中外野手，1局上敲出滾地出局，3局上安打開張，6局上面對球隊2：3落後，賈吉一發陽春砲追平比數，8局上洋基隊又落後1分，賈吉再一棒將球轟出左外野，單場第二轟的陽春砲追平比數。

這是賈吉本季第10次單場至少2轟，距離1938年格林伯格（Hank Greenberg）創下的單季11次美聯紀錄只差1次，而目前開轟速率到季末上看65轟。

洋基隊以4：4進入延長賽，10局上2出局三壘有人時，賈吉獲得故意四壞保送，結果下一棒史丹頓（Giancarlo Stanton）也選到保送，托瑞斯（Gleyber Torres）在滿壘時的清壘二壘打，敲回3分領先，而紅襪隊在10局下攻下2分。

洋基隊以1分差險勝，賈吉4打數3安打，另有1次四壞保送，單場雙響砲中斷連5場未開轟，進帳2分打點，打擊率也上升到3成10，不僅全壘打王，123分打點也是第一。

賈吉 洋基 紅襪

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