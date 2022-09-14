MLB／投球計時器明年上路 慢節奏的達比修有不擔心

大聯盟新制「投球計時器」將在明年球季實施，規定投手投球間隔時間，以減少冗長賽事。此規定勢必影響部分投手投球節奏，其中「慢」出名的日籍強投達比修有卻表示不擔憂。

投球計時新制規定投手在壘上無人時須於15秒內投出，壘上有人則是20秒內，而達比修有平均間隔時間為25秒，在先發投手中投球間隔是第六長的。

對於此新規定，達比修有樂觀面對，認為自己可以適應，「沒有時間慢慢決定下一球，因爲只有15秒，我必須更快出手，這可能會很累，但我非常期待這個挑戰。」

為了加快比賽節奏，明年球季確定會有投球計時器。 美聯社

投球計時器本季已開始在小聯盟執行，比賽時間在3A等級平均縮短21分鐘，2A減少17分鐘，高階1A更是減少至少30分鐘以上。

為減短比賽時間，除了投球間隔外，每個打席投手牽制只能牽制兩次，第三次則視為投手犯規。此外，打者也被規範要在8秒內進入打擊區，並且只能喊一次暫停。這些規定將於明年賽季開始實施。