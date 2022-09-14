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棒球／林子偉獨盟炸出雙響砲 單場3安4打席全上壘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

在獨立聯盟打拚的台將林子偉今天手感火燙，單場轟出雙響砲，而且上壘率百分百，3打數3安打另有1次保送，幫助所屬的長島鴨隊以11：8擊敗南馬里蘭藍蟹隊。

林子偉擔任第8棒、游擊手，2局下首打席敲出一壘安打，3局下則是一棒轟出右外野全壘打，帶有2分打點，棒打投手赫雷拉（Alsis Herrera），將比數拉開到7：1領先。

5局下林子偉在2出局二壘有人時，又轟出一發2分砲，苦主還是赫雷拉，兩發全壘打都是瞄準他的變速球開轟，來到大西洋聯盟後出賽15場累積到3轟。

林子偉在7局下獲得四壞保送，今天總計3打數3安打另有1次保送，貢獻4分打點，打擊率上升到3成21，整體攻擊指數更是高達1.014。

林子偉今年球季從小聯盟出發，數度站上3A卻欠缺臨門一腳，8月12日遭到大都會隊釋出，在17日與大西洋聯盟長島鴨隊簽約，持續留在美國尋找機會。

林子偉

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