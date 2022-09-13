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MLB／比切特致勝轟一吐被爆頭怨氣 藍鳥超車光芒登外卡第一

聯合新聞網／ 綜合報導
比切特頭部差點被快速球擊中。 美聯社
比切特頭部差點被快速球擊中。 美聯社

藍鳥今日在主場迎戰光芒，兩隊目前在競爭美聯外卡首位。剛獲得本周美聯最佳球員的藍鳥游擊手比切特（Bo Bichette）成為本場的主角，他先是在6局下遭到對方投手投出觸身球，引發後續雙方教練互噴，之後又在8局下敲出逆轉比數的兩分砲，幫助藍鳥3:2贏下比賽，終於超越光芒、與水手並列外卡第一。

比切特近況火熱，賽前以5成打擊率、5 支全壘打、13 分打點被選為美聯單周最佳球員。今天他在6局下，被光芒後援投手賈拉（Javy Guerra）以97英里的頭部近身球擊中右手腕，隨後他憤怒地把他的球棒往地上砸並甩到一邊去。對此，比切特表示：「這讓我很害怕，當球飛過頭頂時，我彷彿看到我的生命在眼前一閃而過。」

在比切特被擊中後，藍鳥投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）也在七局上投出觸身球擊中光芒梅西亞（Francisco Mejia）。沒想到最激動的是雙方的總教練和投手教練，雙方人馬在各自休息室向對方進行激烈的言語交流。

比切特決定用手中的棒子解決一切的紛爭，在8局下2:1落後的情況下，轟出一發逆轉兩分全壘打，幫助藍鳥取得本場比賽的勝利。賽後藍鳥戰績正式反超光芒，與水手同樣以79勝61敗領先光芒的78勝61敗。

3C 西亞

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