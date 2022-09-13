MLB／大谷再投21局就成聯盟第一人！ 美媒預測未來4戰日期

大谷翔平在本季投打均繳出亮眼成績，目前還差21局就能達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」，美媒《橙縣紀事報》記者佛列契就預測他未來四場先發日期，屆時能否補足門檻備受球迷關注。

Shohei Ohtani is scheduled to make 4 more starts this season:



9/17 v SEA

9/23 at MIN

9/29 v OAK

10/5 at OAK (last day of the season)



Always subject to change but that is the current plan. — Jeff Fletcher (@JeffFletcherOCR) 2022年9月12日

投手大谷在今年球季投出王牌身手，突破去年的9勝，目前拿下12勝8敗，防禦率2.55，並投出美聯第四多的188K，早已達成「10勝+10轟」的百年大紀錄，只要在剩餘的賽季中投滿21局，就能再達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」的壯舉。

佛列契列出大谷賽季最後可能的4場先發日期，將分別在台灣時間18日對水手，24日對雙城，30日對運動家，10月6日天使本賽季最終戰面對運動家。以大谷目前24場先發場均可以投5.8局左右，若能健康完成4場出賽，按照進度有很大機會達標；此外大谷目前12勝34轟，到季末挑戰15勝40轟都還有機會。