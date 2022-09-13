MLB／大谷挑戰衛冕MVP 美記者擔心「審美疲勞」成劣勢

天使大谷翔平與洋基「法官」賈吉誰才是美聯MVP的議題是今年球季最讓球迷熱議的話題，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）也在比賽轉播時提出自己的看法，他擔憂可能會有「大谷疲勞」的情況出現。

羅森索被問到美聯MVP的競爭、提到大谷時表示：「我們在談論大聯盟史上第二偉大的二刀流賽季，他本季的表現和去年很接近，投球的情況比去年好，但打擊沒有去年好。」不過他隨後也表示，「大谷確實值得這座MVP，但他擔憂會有『審美疲勞』的情況發生，人們會不珍惜他締造的奇蹟。」

羅森索的話與分析師史派德（Ryan M. Spaeder）先前分享的觀點有些類似，當時他表示，「儘管大谷的最終成績可能會比他的上一年更好，但某些BBWAA（全美棒球記者協會）的成員已經對他的比賽感到厭倦，如果去年沒有發生，然後他有這個賽季，他將一致認可獲得MVP。」

It’s embarrassing that Ohtani won’t win MVP this season because, despite what will likely end up being a better year than his last, certain BBWAA voters are somehow jaded by his game. If last year never happened and then he had this season, he would win the MVP Award unanimously. — Ryan M. Spaeder (@theaceofspaeder) 2022年9月6日

大谷翔平的打擊成績雖然沒去年那麼可怕，不過投球成績再度進化，也完成史無前例的10勝30轟，很難說去年跟今年的大谷哪個比較出色。不過現在不只一位專家提出「大谷疲勞」的現象，可能是大谷連莊MVP的最大隱憂。