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MLB／大谷挑戰衛冕MVP 美記者擔心「審美疲勞」成劣勢

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平的打擊成績雖然沒去年那麼可怕，不過投球成績再度進化。 美聯社
大谷翔平的打擊成績雖然沒去年那麼可怕，不過投球成績再度進化。 美聯社

天使大谷翔平與洋基「法官」賈吉誰才是美聯MVP的議題是今年球季最讓球迷熱議的話題，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）也在比賽轉播時提出自己的看法，他擔憂可能會有「大谷疲勞」的情況出現。

羅森索被問到美聯MVP的競爭、提到大谷時表示：「我們在談論大聯盟史上第二偉大的二刀流賽季，他本季的表現和去年很接近，投球的情況比去年好，但打擊沒有去年好。」不過他隨後也表示，「大谷確實值得這座MVP，但他擔憂會有『審美疲勞』的情況發生，人們會不珍惜他締造的奇蹟。」

羅森索的話與分析師史派德（Ryan M. Spaeder）先前分享的觀點有些類似，當時他表示，「儘管大谷的最終成績可能會比他的上一年更好，但某些BBWAA（全美棒球記者協會）的成員已經對他的比賽感到厭倦，如果去年沒有發生，然後他有這個賽季，他將一致認可獲得MVP。」

大谷翔平的打擊成績雖然沒去年那麼可怕，不過投球成績再度進化，也完成史無前例的10勝30轟，很難說去年跟今年的大谷哪個比較出色。不過現在不只一位專家提出「大谷疲勞」的現象，可能是大谷連莊MVP的最大隱憂。

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