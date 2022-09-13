快訊

赴日申請電子簽還須「受付濟證」 怎申請？要收費？入境旅遊5關卡一次看

兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成改穿紅襪 得把握機會力拼明年內野定位

台灣醒報／ 台北報導
張育成轉戰紅襪，考慮到紅襪的戰績與人員配置，能獲得更多機會。 中央社
張育成轉戰紅襪，考慮到紅襪的戰績與人員配置，能獲得更多機會。 中央社

張育成本季第四隊！我國旅美好手張育成在上週末被光芒指定讓渡後，考慮到他在光芒隊繳出的好表現，紅襪隊13日決定延攬這位內野工具人。大聯盟交易網分析，紅襪隊目前69勝72敗、落在美東墊底的成績，已經開始放眼未來，季末明星游擊手波賈茲成為自由球員，由「故事哥」接手中線，張育成若能在剩下場次打出佳績，有望作為明年規劃的內野主力替補。

在光芒打出爆發成績

我國28歲的旅美好手張育成上週末被光芒隊DFA（指定讓渡），果然因為他在這兩個月的好表現，繼續為自己爭得留在大聯盟的機會。據《大聯盟交易網》報導，紅襪13日從40人名單移除戴維斯、空下來收下張育成，這也是張育成本季繼守護者、海盜、光芒後的第四件球衣。

張育成開季在守護者機會不多，隨後到了海盜成績淒慘，OPS+（相對攻擊指數，100為聯盟平均）僅56，約兩個多打數就要吞一張三振，但被光芒撿走後，張育成找回擊球信心，可能也與光芒隊的微調有關。總言之，這兩個月的光芒生涯，共計105個打席，繳出2成6打擊率，三支全壘打，OPS+來到102，也完成個人生涯大聯盟百安的台灣打者紀錄，育成更在光芒隊守過五個位置（包含上過投手丘）。

紅襪缺可用之兵

超過聯盟平均的打擊、多功能守位，讓張育成展現留在大聯盟的價值，被光芒DFA不代表育成沒有價值，光芒內野主要機會必然是勞瑞、法蘭柯、迪亞茲、帕雷迪斯，只是暫時因傷病給了育成舞台，分手對雙方都是合理結局。

至於紅襪隊本季戰績慘澹，69勝72敗、落在美東墊底，被認為已經開始展望來年，紅襪剩餘的場次得找可用之兵，畢竟明星游擊手波賈茲應該季末會離隊，若由「故事哥」史托瑞移防游擊、阿洛尤補二壘，紅襪就還需要一個中線替補，育成若能把握機會，是有望搶進紅襪明年佈局的，機會應該也比在拚戰績的光芒更多。

【更多精采內容，詳見

光芒 張育成 紅襪

延伸閱讀

MLB／張育成轉戰紅襪 光芒球迷有人不捨也有人不滿意

MLB／張育成3進DFA都有新東家 美媒評紅襪為內野買保險

MLB／張育成轉戰紅襪成本季第四隊 不忘感謝光芒給予機會

張育成遭指定讓渡並非壞事 任務完成等候明年再戰

相關新聞

MLB／大谷挑戰衛冕MVP 美記者擔心「審美疲勞」成劣勢

天使大谷翔平與洋基「法官」賈吉誰才是美聯MVP的議題是今年球季最讓球迷熱議的話題，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）也在比賽轉播時提出自己的看法，他擔憂可能會有「

MLB／大谷再投21局就成聯盟第一人！ 美媒預測未來4戰日期

大谷翔平在本季投打均繳出亮眼成績，目前還差21局就能達成大聯盟史上第一位單季「符合年度規定投球局數和規定打席」，美媒《橙縣紀事報》記者佛列契就預測他未來四場先發日期，屆時能否補足門檻備受球迷關注。

MLB／張育成3進DFA都有新東家 美媒評紅襪為內野買保險

旅美台將張育成3度進入指定讓渡（DFA）名單，結局全數都是新東家出現，今天紅襪確定收下這位來自台灣的工具人，成為張育成本...

MLB／擋不住的「神鱒」 連7場開轟距史詩紀錄只差1場

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）轟不停，今天在第5局再敲兩分砲，連續7場開轟，距離大聯盟紀錄只剩1場差距。

MLB／張育成改穿紅襪 得把握機會力拼明年內野定位

張育成本季第四隊！我國旅美好手張育成在上週末被光芒指定讓渡後，考慮到他在光芒隊繳出的好表現，紅襪隊13日決定延攬這位內野工具人。大聯盟交易網分析，紅襪隊目前69勝72敗、落在美東墊底的成績，已經開始放

MLB／比切特致勝轟一吐被爆頭怨氣 藍鳥超車光芒登外卡第一

藍鳥今日在主場迎戰光芒，兩隊目前在競爭美聯外卡首位。剛獲得本周美聯最佳球員的藍鳥游擊手比切特（Bo Bichette）成為本場的主角，他先是在6局下遭到對方投手投出觸身球，引發後續雙方教練互噴，之後又

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。