MLB／張育成改穿紅襪 得把握機會力拼明年內野定位

張育成本季第四隊！我國旅美好手張育成在上週末被光芒指定讓渡後，考慮到他在光芒隊繳出的好表現，紅襪隊13日決定延攬這位內野工具人。大聯盟交易網分析，紅襪隊目前69勝72敗、落在美東墊底的成績，已經開始放眼未來，季末明星游擊手波賈茲成為自由球員，由「故事哥」接手中線，張育成若能在剩下場次打出佳績，有望作為明年規劃的內野主力替補。

在光芒打出爆發成績

我國28歲的旅美好手張育成上週末被光芒隊DFA（指定讓渡），果然因為他在這兩個月的好表現，繼續為自己爭得留在大聯盟的機會。據《大聯盟交易網》報導，紅襪13日從40人名單移除戴維斯、空下來收下張育成，這也是張育成本季繼守護者、海盜、光芒後的第四件球衣。

張育成開季在守護者機會不多，隨後到了海盜成績淒慘，OPS+（相對攻擊指數，100為聯盟平均）僅56，約兩個多打數就要吞一張三振，但被光芒撿走後，張育成找回擊球信心，可能也與光芒隊的微調有關。總言之，這兩個月的光芒生涯，共計105個打席，繳出2成6打擊率，三支全壘打，OPS+來到102，也完成個人生涯大聯盟百安的台灣打者紀錄，育成更在光芒隊守過五個位置（包含上過投手丘）。

紅襪缺可用之兵

超過聯盟平均的打擊、多功能守位，讓張育成展現留在大聯盟的價值，被光芒DFA不代表育成沒有價值，光芒內野主要機會必然是勞瑞、法蘭柯、迪亞茲、帕雷迪斯，只是暫時因傷病給了育成舞台，分手對雙方都是合理結局。

至於紅襪隊本季戰績慘澹，69勝72敗、落在美東墊底，被認為已經開始展望來年，紅襪剩餘的場次得找可用之兵，畢竟明星游擊手波賈茲應該季末會離隊，若由「故事哥」史托瑞移防游擊、阿洛尤補二壘，紅襪就還需要一個中線替補，育成若能把握機會，是有望搶進紅襪明年佈局的，機會應該也比在拚戰績的光芒更多。

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