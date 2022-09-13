MLB／大聯盟鬧烏龍！道奇晚了一天才真的晉級季後賽

洛杉磯道奇隊在昨天大勝聖地牙哥教士隊之後，成為本季第一支挺進季後賽的隊伍，不料卻是烏龍一場，聯盟今表示計算上出現錯誤，道奇晉級季後賽魔術數字再次回到M1，不過球迷也不需擔心，因為對道奇來說只是晚了一天，在今日以6：0擊敗響尾蛇，成功歸0。

道奇昨天在客場大比分擊敗教士後被聯盟告知成為首支拿到季後賽門票球隊，全隊也開心大玩角色扮演，歡欣鼓舞的搭機前往亞利桑納，準備與響尾蛇進行三連戰，不過提前慶祝卻是「誤會一場」，因為聯盟今天宣布由於計算錯誤，道奇昨天還未晉級季後賽，因此今天又亮上魔術數字。

大聯盟計算錯誤的地方，在於沒有算到若教士超越道奇拿下國聯西區冠軍，道奇又與釀酒人及紅雀三隊戰績相同，道奇就會因與這兩隊的對戰劣勢，無法以外卡第一直接晉級晉後賽。但目前領先釀酒人22場比賽的道奇隊，剩下的23場比賽要全輸，另外釀酒人隊剩下的21場比賽要全贏，雙方戰績才會以96勝66敗相同，此外聯盟也忽略了紅雀加入戰局的可能，才會鬧烏龍。

不過以機率來看這情況微乎其微，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今就信誓旦旦指出，「我很有信心球隊不會吞下23連敗」。

羅伯茲說的沒錯，就在數小時過後，道奇靠著先發安德森(Tyler Anderson)7局無失分好投，在今日作客亞利桑納以6：0擊敗響尾蛇，成功將魔術數字歸0，這次是真的達成連續10年打進季後賽的壯舉。