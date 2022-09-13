MLB／拒絕賽季提前報銷 天使瑞登有望季末提前回歸

《橘郡紀事報》記者弗雷契爾（Jeff Fletcher）今日發文表示，天使三壘手瑞登（Anthony Rendon）有望在本賽季回歸，近期已經開始在球場上進行擊球練習，有望出戰賽季最後5場比賽。

瑞登上個賽季接受髖關節手術，直到冬天才恢復全部的力量。他表示：「我試圖讓內心保持平靜。去年很糟糕，這次復出是為了進入冬季的時候是100%健康的，然後可以有一個完全正常的休賽期。」

瑞登在今年6月時曾傳出因為接受右手腕手術，本季將會報銷。如今他加速重返球場的進度，目前已經開始在球場上進行擊球練習，也有參與防守訓練。

瑞登在國民隊曾經進入1次明星賽、拿下兩次銀棒獎，並幫助球隊得到2019世界大賽冠軍。在2020賽季以7年2.45億美元(約台幣75億)風光加盟天使隊，球迷期待他與楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平組成三連星，可惜受到傷病和疫情影響，三個賽季只出賽155場。本季受傷前的表現平平，打擊率2成28，5轟、24分打點。