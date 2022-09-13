MLB／擋不住的「神鱒」 連7場開轟距史詩紀錄只差1場

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）轟不停，今天在第5局再敲兩分砲，連續7場開轟，距離大聯盟紀錄只剩1場差距。

天使今天以4：5不敵守護者隊，兩隊教頭守護者的法蘭柯納（Terry Francona）、天使的尼文（Phil Nevin）都在第7局同一打席被趕出場，成為賽後話題，但此役還有一項紀錄的出現。

楚奧特第5局開砲，將已是他的隊史紀錄連續開轟場次推進到7場；若擴大到大聯盟史上紀錄，也已經逼近1956年隆恩（Dale Long）、1987年馬丁利（Don Mattingly）、 1993年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）共同保持的連8場開轟。

連續7場開轟絕不平凡，但楚奧特形容起來卻很雲淡風輕，「我只是得到了我要的那顆好球去攻擊，有好的揮棒，而它們就這樣出去了，現在的感覺真的很棒，我做好準備上場打擊，讓一切順其自然發生。」對於明天要挑戰連8場開轟、尋求齊名歷史第一的高度，他說：「我會保持一樣的打擊策略。」

尼文表示，「你們可以看得出來，他的揮棒真的太棒了，如果對手失投，就可能被他逮到，在關鍵時刻敲出一支重要的全壘打，那一轟讓我們追平，帶給我們巨大的希望。」

楚奧特這一發兩分砲當下幫助天使扳平為4：4，但守護者7局下出現安打串聯，羅沙里歐（Amed Rosario）的二壘打掃回超前分，成為決定勝負的一棒。