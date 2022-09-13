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MLB／楚奧特連7場開轟挑戰紀錄 又反超大谷成天使全壘打王

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特連7場開轟，再1場可追平聯盟紀錄。 美聯社
楚奧特連7場開轟，再1場可追平聯盟紀錄。 美聯社

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）近期手感火燙，今天對上守護者的比賽再度將球擊出中外野大牆，這是他連7場轟出全壘打，也是本季第35轟，又超越大谷翔平，成為天使全壘打王。

楚奧特連7場開轟，再1場可追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、馬丁利（Don Mattingly）、隆恩（Dale Long）保持的大聯盟紀錄。

5局上楚奧特從皮爾金頓（Konnor Pilkington）手中轟出中外野方向的兩分砲，幫助球隊追平比數。不過楚奧特這一轟沒能幫助球隊帶來勝利，守護者羅薩里歐（Amed Rosario）七局上敲出長打超前比數，天使最終以一分之差落敗。

楚奧特本季365打數就敲出35支全壘打；攻擊指數來到1.001，在美聯也只落後洋基「法官」賈吉。要不是受到傷病影響，可能也會是MVP的競爭者之一。

大谷翔平今天則是3打數1安打、獲得1保送，棒次排在楚奧特後面的他，可以減少楚奧特被故意保送的機會。

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