MLB／張育成轉戰紅襪 光芒球迷有人不捨也有人不滿意

旅美好手張育成日前遭到光芒隊DFA，引發不小爭議。不過他的新東家很快就確定，同屬美聯東區的紅襪今天宣布，將從讓渡名單得到張育成。

張育成也在推特上感謝光芒隊：「很高興能夠加入那麼棒的球隊，無論旅途帶我到哪，我都會為我的球隊付出100%。」光芒球迷也在貼文底下表示，「我會想念你的，你在這裡很棒」、「謝謝你對這支球隊的幫助」、「謝謝育成帶來的每件事，我真的很喜歡看你的比賽」。光芒官方小編也在留言區貼一顆愛心，並附上張育成慶祝的動圖。

Thank you Rays🙏

Very blessed to have been with this great organization!

Wherever the journey takes me, I will always give my 100% to the team🙏 pic.twitter.com/elhqbNxYiB — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) 2022年9月12日

💙 pic.twitter.com/0EpfJhNpKO — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) 2022年9月12日

光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）也在推特發布這則訊息，網友們在底下留言表示：「張育成的詛咒將會對抗光芒」、「好的球員會擊球，金錢不會」、「這實在太糟糕了」。看得出來光芒球迷對於球隊的決定不太滿意。

INF Yu Chang, who #Rays DFA'd on Friday, was claimed off waivers by the #RedSox — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) 2022年9月12日

The curse of Yu Chang will begin against the Rays. — Netco Recruiting (@NetcoRecruiter) 2022年9月12日

紅襪內野手故事哥（Trevor Story）在近期傳出傷勢，這可能是紅襪選擇張育成的原因。由於紅襪的三壘、游擊皆為明星球員，分別是狄佛斯（Rafael Devers）、波賈茲（Xander Bogaerts），所以張育成在紅襪隊恐怕只能競爭一、二壘的出場機會。

紅襪剩餘的賽程中不會再作客光芒，10月3日至10月5日則會和光芒進行主場三連戰。