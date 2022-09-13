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MLB／張育成轉戰紅襪 光芒球迷有人不捨也有人不滿意

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成將轉戰紅襪隊，光芒球迷推特發文表示不捨。 中央社
張育成將轉戰紅襪隊，光芒球迷推特發文表示不捨。 中央社

旅美好手張育成日前遭到光芒隊DFA，引發不小爭議。不過他的新東家很快就確定，同屬美聯東區的紅襪今天宣布，將從讓渡名單得到張育成。

張育成也在推特上感謝光芒隊：「很高興能夠加入那麼棒的球隊，無論旅途帶我到哪，我都會為我的球隊付出100%。」光芒球迷也在貼文底下表示，「我會想念你的，你在這裡很棒」、「謝謝你對這支球隊的幫助」、「謝謝育成帶來的每件事，我真的很喜歡看你的比賽」。光芒官方小編也在留言區貼一顆愛心，並附上張育成慶祝的動圖。

光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）也在推特發布這則訊息，網友們在底下留言表示：「張育成的詛咒將會對抗光芒」、「好的球員會擊球，金錢不會」、「這實在太糟糕了」。看得出來光芒球迷對於球隊的決定不太滿意。

紅襪內野手故事哥（Trevor Story）在近期傳出傷勢，這可能是紅襪選擇張育成的原因。由於紅襪的三壘、游擊皆為明星球員，分別是狄佛斯（Rafael Devers）、波賈茲（Xander Bogaerts），所以張育成在紅襪隊恐怕只能競爭一、二壘的出場機會。

紅襪剩餘的賽程中不會再作客光芒，10月3日至10月5日則會和光芒進行主場三連戰

連戰 愛心 東區

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