MLB／1個play讓2教頭被趕出場 守護者總仔承認「問候家人」

一個play可以導致兩隊教頭先後遭到驅逐出場，真的是很罕見，今天天使以4：5輸給守護者隊之戰，就出現這樣的場景。

矚目畫面出現在7局下，天使投手泰普拉（Ryan Tepera）面對吉曼尼茲（Andrés Giménez）的打席，第2球疑似削過吉曼尼茲的左腳，他馬上指畫自己的腳、示意觸身球，但主審庫柏（Ron Kulpa）有不同看法，認為並未觸身。

守護者教頭與主審爭論，坦承有問候對方家人。 路透社

當下轉播畫面並未轉向守護者陣營的動作，比賽看似繼續進行，稍後主審注意到守護者要挑戰，走向其他裁判開會討論，最終並未受理，認為已經逾時，守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）氣不過，上場與庫柏爭論到最後的下場就是驅逐出場。

天使教頭上場抗議也被趕出場。 路透社

事件還沒落幕，比賽因此中斷約5分鐘後恢復進行，泰普拉想先試投1顆熱身，未獲庫柏答應，輪到天使代理教頭尼文（Phil Nevin）氣噗噗跑上來抗議，庫柏再開出一張驅逐出場罰單。

賽後被問到這場與主審的衝突，法蘭柯納表示自己在當下已示意挑戰，沒發現主審根本沒注意到他，他也大方承認：「我只是稍微問候了他的家人，他也問候了我的家人。」語畢扁扁嘴，現場媒體也被他的誠實給逗笑了。