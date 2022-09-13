MLB／張育成3進DFA都有新東家 美媒評紅襪為內野買保險

旅美台將張育成3度進入指定讓渡（DFA）名單，結局全數都是新東家出現，今天紅襪確定收下這位來自台灣的工具人，成為張育成本季所效力的第4隊，張育成也喊話：「不管這趟旅程帶我到哪，我都會為球隊全力以赴。」

張育成本季已先後效力過守護者、海盜、光芒隊，海盜、光芒都是從前一隊的DFA名單中延攬他，今天紅襪也決定吸收張育成，為了在40人名單清出一席，決定指定讓渡戴維斯（Jaylin Davis）。

張育成得知消息後表達感謝，「謝謝光芒，非常幸運可以待在這麼棒的球隊，不管這趟旅程帶我到哪，我都會為球隊全力以赴。」

Thank you Rays🙏

Very blessed to have been with this great organization!

Wherever the journey takes me, I will always give my 100% to the team🙏 pic.twitter.com/elhqbNxYiB — Yu Chang 張育成 (@YutheSouljaBoy) 2022年9月12日

張育成本季至今出賽58場，148打數敲出32支安打、打擊率2成16，以在光芒時的成績最亮眼，出賽36場、96打數敲出25安打，打擊率2成60，本季4轟有3轟是身穿光芒球衣時所敲出。

美媒評紅襪為內野買保險

當地媒體MassLive指出，張育成內野4個位置都能守，本季以二壘居多，而史托瑞（Trevor Story）昨天因左腳踝傷勢提前退場、有待觀察，雖有阿洛尤（Christian Arroyo）可以補上位置，但張育成的到來，將能成為另一個保險的選項。

紅襪歷來已有不少台將打拚足跡，升上大聯盟的兩人為林哲瑄、林子偉，張育成將是第3位在紅襪大聯盟層級出賽的台灣選手；目前體系內的台將則有高階1A的劉致榮。