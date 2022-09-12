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MLB／給他一支麥克風 小熊雷耶斯全美轉播熱唱圈粉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
雷耶斯在受訪時大唱惠妮休士頓的名曲「I Will Always Love You」。
雷耶斯在受訪時大唱惠妮休士頓的名曲「I Will Always Love You」。

小熊巨人之戰今天登上ESPN全美轉播，結果變成小熊指定打擊雷耶斯（Franmil Reyes）的歌唱節目，5局在場邊受訪時又繞舌又開唱，相隔3年再度演繹惠妮休士頓的「I Will Always Love You」經典歌曲，笑果十足，也讓當地媒體笑稱：「馬上跟他續約！」

小熊此役以2：4不敵巨人，雷耶斯4打數1安打、吞下2次三振，但滿滿都是他的話題，全因第5局時他戴上耳麥受訪，內容實在太有趣。

雷耶斯在轉播中唱起「I Will Always Love You」，那轉音、那高音讓他自己很陶醉，「聽到了嗎？是不是很美？對一個大塊頭來說。」不僅主播、球評被逗得很開心，這段畫面也迅速在社群網站上瘋傳。

球迷留言：「當我覺得今天不可能再更好了時，他們給了雷耶斯麥克風」、「雷耶斯是國寶」、「我現在是他的球迷了」、「拜託給他終身合約」，大聯盟官網記者朗絲（Sarah Langs）表示，「我們都該努力跟雷耶斯一樣快樂」。

雷耶斯3年前效力教士隊時，就曾在賽後訪問中開唱，曲目同樣是「I Will Always Love You」，這也是他那年在休息室不斷熱唱的歌曲，唱到後來隊友都加入他的行列。

小熊 巨人

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