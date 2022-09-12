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MLB／終於有大谷翔平不會做的事 打高球超近推桿也失誤逗樂全場
天使隊巨星大谷翔平近期才因秀出新武器「伸卡球」獲得美國媒體們吹捧「該如何贏他」，沒想到近日大聯盟官網就以「我們終於找到大谷不擅長的事」為題，發布一則大谷多年前打高爾夫頻頻失誤的影片，網友們看了也直呼十分可愛。
Shohei Ohtani is all of us when we golf pic.twitter.com/UuHC3qJxZ6— Jake (@D1SCHER) September 5, 2022
影片是2013年大谷翔平參加節目時所拍攝，他先是用力揮擊希望把球帶向遠方，但球卻朝著奇怪的方向飛去，這一幕慘況連桿弟都默默轉頭不忍直視，下一個畫面來到果嶺超近推桿，沒想到大谷再度失誤，球竟在洞口前停下，讓他當場「綜藝摔」笑倒在地。
對此聯盟記者霍洛維茲（Bryan Horowitz）就表示看來大谷也有弱點；「當大家習慣大谷翔平在棒球場上的超人表現後，再看到這則近期在社群媒體瘋傳的畫面，很顯然地，他在打高爾夫球的時候並非獨角獸。」
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