MLB／「比收在獎盃櫃有意義」 普荷斯697轟球留給球迷

紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）寶刀未老，今天再敲本季第18轟，生涯697轟超越「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），單獨站上大聯盟史上第4，應是極具意義的一球，但賽後主動上門的紀念球，他卻選擇不留下，背後暖心故事曝光。

紅雀今天以4：3擊敗海盜隊，致勝分正是來自普荷斯9局上的兩分砲，一棒將1：2落後扭轉為3：2領先，他將這球掃上海盜PNC球場的中外野看台上，幾名球迷搶成一團，一位穿著海盜的灰色帽T、黃色球帽的男子在混亂中拿到這球。

名為麥特（Matt）與莎曼莎（Samantha）的布朗夫婦接到普荷斯的第697轟，賽後表達有意將這球還給本人，但他們見到普荷斯後，得到了更大的驚喜。

莎曼莎的父親在一年前的今天過世，而普荷斯認為這球由他們收藏，會比自己意義更大，希望他們留下這球，並加碼簽了兩顆球給他們。

談到這項決定，普荷斯認為沒有什麼，「這只是一顆棒球，我打出了場外，而他們理應擁有這球，我們打球本來就是為了球迷，不管他們想要歸還或保留，我都不會有任何意見。」普荷斯暖心表示，「比起收在我的獎盃櫃裡，我認為這球對那位女士會更有意義。」