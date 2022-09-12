MLB／透納雙響砲擊沉教士 道奇連續10年闖進季後賽

道奇隊三壘手透納（Justin Turner）今天上演打擊秀，單場雙響砲包括1發滿貫全壘打，個人包辦5分打點，幫助道奇以11：2大勝教士，成為本季第1支拿到季後賽門票的球隊。

道奇在客場對教士3連戰搶下兩勝，本季對戰16場搶下12勝，戰績升至96勝43敗，仍是大聯盟最強球隊，在國聯西區領先排名第2的教士達20場勝差。

道奇從2013年起連續10年闖進季後賽，今年目標當然不只如此，而是贏得近10年第9座分區冠軍，封王魔術數字已經降到2，更希望繼前年球季後，再度抱回世界大賽冠軍。

教士今天推出6名投手應戰，一共被揮出12支安打，包括4支全壘打，共有5人失分；透納4打數2安打，5局上轟出陽春砲、7局上追加滿貫砲，生涯第14次單場至少兩轟紀錄，本季累積13轟，確定連續9年參加季後賽。

透納2014年從大都會隊改披道奇球衣，長年享受季後賽的滋味，他說：「這不是理所當然的事，生涯早期沒有機會打季後賽，很幸運加入一支在乎勝利、贏球優先的球隊。」

教士吞下2連敗後，戰績77勝64敗，國聯外卡排名暫居第3，還在季後賽安全名單內。