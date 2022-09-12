MLB／「外星人露餡」 大谷翔平單手撈出本季第34轟

大谷翔平昨天因水泡只投5局退場，但顯然對打擊沒有影響，今天在首局就炸裂一發兩分砲，本季第34轟出爐，且幾乎是用單手就將這球撈出中右外野全壘打牆外，怪力嚇死人，被稱是外星人露餡。

天使今天以4：12不敵太空人隊，楚奧特（Mike Trout）輪休，大谷則是擔任先發第2棒、指定打擊，4打數有2支安打分別是全壘打、二壘打，另靠1保送上壘。

太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）面對大谷的首打席，2好1壞時，一記78.4哩的曲球精準拐進好球帶偏外角低的位置進壘，而大谷的出棒幾乎是以單手硬撈，結局是一發飛行距離388呎的全壘打。

棒球數據網站Codify的官方推特貼上這則開轟影片，留言：「仔細看，外星人也會疏忽，不小心做出非人類不太會做的事，導致外星人的身分曝光，這裡就是名為『大谷翔平』的生命形態，用單手打了一支388呎全壘打。」

大谷翔平今天展現「怪力」，幾乎只用右手的力量就將球帶出全壘打牆，被美媒形容是「外星人」。 美聯社

大谷的第二打席在第3局敲出二壘打，這球飛得比他的兩分砲稍遠一些，朝中外野飛行389呎，而天使在第3局雖有這支二壘打開局，最終空手而歸。

「投手大谷」昨天因右手中指水泡，提前投球結束任務，當時代理教頭尼文（Phil Nevin）就認為對打擊影響不大，今天再度確認他的手指狀況後，也為他的下一場表訂先發投球開綠燈，「他說他會正常進牛棚，準備下一次先發。」大谷預計將在18日出戰水手。