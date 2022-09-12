聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「外星人露餡」 大谷翔平單手撈出本季第34轟
大谷翔平昨天因水泡只投5局退場，但顯然對打擊沒有影響，今天在首局就炸裂一發兩分砲，本季第34轟出爐，且幾乎是用單手就將這球撈出中右外野全壘打牆外，怪力嚇死人，被稱是外星人露餡。
天使今天以4：12不敵太空人隊，楚奧特（Mike Trout）輪休，大谷則是擔任先發第2棒、指定打擊，4打數有2支安打分別是全壘打、二壘打，另靠1保送上壘。
太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）面對大谷的首打席，2好1壞時，一記78.4哩的曲球精準拐進好球帶偏外角低的位置進壘，而大谷的出棒幾乎是以單手硬撈，結局是一發飛行距離388呎的全壘打。
棒球數據網站Codify的官方推特貼上這則開轟影片，留言：「仔細看，外星人也會疏忽，不小心做出非人類不太會做的事，導致外星人的身分曝光，這裡就是名為『大谷翔平』的生命形態，用單手打了一支388呎全壘打。」
大谷的第二打席在第3局敲出二壘打，這球飛得比他的兩分砲稍遠一些，朝中外野飛行389呎，而天使在第3局雖有這支二壘打開局，最終空手而歸。
「投手大谷」昨天因右手中指水泡，提前投球結束任務，當時代理教頭尼文（Phil Nevin）就認為對打擊影響不大，今天再度確認他的手指狀況後，也為他的下一場表訂先發投球開綠燈，「他說他會正常進牛棚，準備下一次先發。」大谷預計將在18日出戰水手。
Shohei gets the Angels on the board 🤠 pic.twitter.com/ahetHHSVY2— Los Angeles Angels (@Angels) 2022年9月11日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言