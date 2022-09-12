MLB／普荷斯697轟獨居史上第4 還有21戰拚700轟俱樂部
紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）今天再扮英雄，對海盜隊之戰9局上轟出致勝兩分砲，本季第18轟、生涯第697轟出爐，超越洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（ Alex Rodriguez），獨居史上第4，加入「700轟俱樂部」機會濃厚。
紅雀作客匹茲堡進行3連戰，普荷斯昨天第2戰3安猛打，攻下3分打點，包括6局上兩分砲，幫助紅雀7：5獲勝舟
普荷斯今天前3次打數掛零、吞下1次三振，9局上面對海盜第3任迪隆（Chase De Jong），逮中93英里外角偏高直球，轟出中外野403英尺兩分砲，幫助紅雀從1：2變成3：2，成為致勝一擊，終場以4：3獲勝，以2勝1敗贏得這次系列賽。
紅雀目前戰績83勝58敗，在國聯中區穩居龍頭，普荷斯還有21場比賽可挑戰700轟；大聯盟史上只有3名「700轟俱樂部」成員，分別是邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟。
普荷斯強調珍惜每次上場機會，他說：「不只為自己，也為球迷、家人和愛我的人留下回憶。」
The Machine cranks out no. 697 for the lead in the 9th!!! pic.twitter.com/bVQXckoAdz— MLB (@MLB) 2022年9月11日
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