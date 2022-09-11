MLB／折翼天使走上轉賣之路 牽動大谷翔平未來

1986年，剛在商界嶄露頭角的莫瑞諾（Arte Moreno）與多人合夥買下一支小聯盟球隊，他在售票口幫忙剪票，賽前練習時脫下西裝，跑到野外接飛球，對棒球的熱愛幾乎無人可比。

幾年之後，他憑著在廣告看板業的成功，2003年從迪士尼集團手上買下甫奪世界大賽冠軍的天使隊，成為美國職棒大聯盟史上第一位拉丁裔的球團老闆。

從基層的小聯盟隊伍入手，莫瑞諾幾年後晉升為大聯盟球隊老闆，上任後第一項政策即擄獲球迷的心：宣布調降天使球場的啤酒價格。

身為第一代墨西哥移民，當年買下天使隊的記者會，他與時任總教練的索西亞（Mike Scioscia）戴上繡有天使隊徽的墨西哥帽，讓南加人口眾多的墨西哥移民感到驕傲。

莫瑞諾買下球隊時，天使隊名為「安納罕天使」（Anaheim Angels），2005年球隊改名為「安納罕的洛杉磯天使」（Los Angeles Angels of Anaheim ）意圖吸納大洛杉磯地區的球迷。

但此舉激怒了球場所在地的安納罕居民，更引來全國嘲笑，因為這支球隊位在橘郡的安納罕，不在洛杉磯郡，將隊名納入洛杉磯，腳踏兩條船的意圖明顯。但這個隊名不顧洛杉磯道奇的委婉抗議，一直用到2015年，後來甚至直接叫做「洛杉磯天使」。

天使隊名的爭議，球迷似乎沒有太在意。因為自從莫瑞諾成為老闆的前幾年，天使是一支會贏的球隊。他延攬了強打者葛雷諾（Vladimir Guerrero）、王牌投手柯隆（Bartolo Colon）兩名同樣出身多明尼加的頂級球星，前7個球季天使有5年打進季後賽。

不過在接下來的日子裡，隨著天使隊連年失利，莫瑞諾逐漸成為一個容易引來球迷噓聲的老闆。

過去12年來，天使隊砸下超過10億美元網羅大咖的自由球員。包括倫登（Anthony Rendon）2.45億美元（約合新台幣75.6億元）、普侯斯（Albert Pujols）2.4億美元及韓密爾頓（Josh Hamilton）1.25億美元合約，楚勞特（Mike Trout）兩筆合約達5億美元（約合新台幣154.2億元）。

儘管擁有楚勞特、大谷翔平這兩名世界棒壇最頂尖的棒球員，過去8個球季，4個球季擁有美國聯盟最有價值球員（MVP）得主：楚勞特2014年、2016年、2019年及大谷翔平2021年。但天使自2009年以來，僅在2014年打進季後賽一次。

莫瑞諾肯砸錢網羅大牌球星，天使團隊薪資經常排名大聯盟前十名。但一方面花錢不夠聰明，總是投資失敗，一方面花了大錢網羅球星之後，口袋又不夠深，無法進一步籌組更堅強的陣容。加上農場系統是大聯盟吊車尾，幾乎沒有培養自家球星，使得天使隊戰績直直落。

天使隊在莫瑞諾的手上從強盛走向衰敗，加上近年他意圖買下球場、開發周邊土地的計畫受挫，今年8月他公開表態有意出售球隊，尋求買家接手。美國媒體估計，他在2003年以1.83億美元買下球隊，如今出售價格可能超過25億美元（約合新台幣771.2億元）。

天使尋找買主的消息一出，使得大谷翔平的未來增添不確定因素。大谷翔平去年就曾講明，雖然喜歡在天使的氣氛與球迷，但他更希望待在一支會贏球的隊伍。

今年球季之後，大谷翔平與天使仍有一年合約關係，他將在2023年球季之後成為自由球員。

今年季中，天使交易大谷翔平的消息傳得沸沸揚揚，不過美國媒體指出，由於莫瑞諾強烈反對交易大谷，因此交易消息僅止於傳言，實際發生的可能性趨近於零。

但隨著莫瑞諾決定把球隊賣掉，大谷翔平在成為自由球員之前，提前被交易的可能性再度出現，尤其是大谷翔平在今年的美國聯盟最有價值球員的票選上仍是強勁的競爭者，在他處於巔峰狀態的時間點啟動交易，能夠獲得較高的回報。

但球隊買家尚未明朗的情況下，一切懸而未決，可以確定的是大谷的未來動向仍然是這個季後一直到明年球季的熱門話題。

根據大聯盟球隊轉賣的歷史，球隊轉手通常要花上幾個月到幾年的時間。美國媒體指出，莫瑞諾非常熱愛這支球隊，因此將會謹慎挑選買家，希望交到對的人手上。