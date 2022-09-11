MLB／守護者在美聯中區實在好康 72勝就當老大有夠爽

守護者隊25歲右投麥肯錫（Triston Mckenzie）今天在客場登板，對雙城隊先發7局，只被揮出6支安打、無失分，以優質內容奪下本季第10勝（11敗），生涯3年首次達到單季2位數勝投，幫助守護者6：4獲勝。

美聯中區競爭力是大聯盟6個分區最差，守護者最近5戰搶下4勝，本季戰績72勝65敗已是分區最優，白襪隊72勝68敗居次；雙城最近10戰吞下8敗，69勝69敗排名第3，也是4月24日以來首次勝率掉到5成。

守護者如果保不住分區冠軍，就不可能搶到美聯外卡，麥肯錫說：「該贏的比賽一定要贏，全隊都知道，只要掉到分區第2，絕對進不了季後賽。」

守護者游擊手羅莎里歐（Amed Rosario）1局上轟出兩分砲，本季第9轟攻下勝利打點，守護者打完前8局領先6分，9局下雖被雙城追回4分，終場仍以兩分之差獲勝。

大聯盟季後賽名額從10隊增至12隊，目前洋基、守護者、太空人、大都會、紅雀、道奇在分區領先，美聯外卡前3名是光芒、藍鳥、水手，國聯則是勇士、費城人、教士；從這12隊的勝率看來，守護者只有5成26最低，足足差了大聯盟龍頭道奇23勝。

美聯中區冠軍形成3搶1的局面，守護者、白襪、雙城之間最多3.5場勝差，3隊都有機會封王，季末卻可能成為勝率最爛的晉級球隊。

守護者若在別的分區，目前戰績只能排在第3或第4名，只能說身處美聯中區實在太幸福了。