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MLB／洋基賈吉開路先鋒有一套 帶動開賽連7安擊垮光芒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉(Aaron Judge)今天雖未開轟，不過他擔任洋基隊開路先鋒4打數敲3安打，首局更帶動球隊攻勢，開啟6分大局。 美聯社
賈吉(Aaron Judge)今天雖未開轟，不過他擔任洋基隊開路先鋒4打數敲3安打，首局更帶動球隊攻勢，開啟6分大局。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對光芒隊之戰未開轟，本季全壘打停留在55支，但仍稱職扮演開路先鋒，4次打數出現3支安打，首局首打席開張更是帶動全隊攻勢，開賽連續7支安打寫下隊史近32年最佳紀錄，終場以10：3大勝光芒。

洋基在紐約主場迎戰光芒，賈吉從原先第2棒任務調為1棒，昨天4支2、保送1、打點1，吞下兩次三振，洋基以2：4輸掉3連戰首戰。

賈吉今天繼續擔任開路先鋒，1局下從光芒先發克魯柏（Corey Kluber）的手中揮出安打，點燃洋基首波攻勢，接下來棒棒開花，從賈吉開始連續7棒出現一壘打；這是洋基繼1990年9月25日對金鶯隊之戰，開賽連續8支安打、以15：3大勝後，近22季最佳表現。

洋基首局就打了11人次，賈吉單局第2支一壘打攻下1分打點，也是全隊第6分，讓克魯柏灰頭土臉退場，只投0.2局被揮出8支安打，失6分吞敗。

賈吉本季55轟、120分打點仍是大聯盟打者最猛，打擊率3成07暫居美聯第4，本季至少3次連續7場比賽上壘，也是隊史近65年最佳表現，上次已是1957年曼托（ Mickey Mantle）。

36歲老將克魯柏過去效力印地安人隊時，拿過兩座美聯塞揚獎，去年還是洋基球員，今年改披光芒球衣，今天投出生涯12年局數最短的一戰，戰績掉到10勝8敗，他說：「犯了太多錯誤。」

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）投7.1局失3分，本季第13勝到手；洋基在美聯東區穩居龍頭，領先光芒4.5場勝差，本季對戰18場以10勝8敗領先，明天將是最後一次交手。

洋基 賈吉 光芒

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