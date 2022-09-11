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MLB／普荷斯第696轟出爐 追平A-Rod並列史上第4

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
步入退役倒數的紅雀隊42歲老將普荷斯(Albert Pujols)生涯第696轟出爐，追平洋基隊強打A-Rod的紀錄。 美聯社
步入退役倒數的紅雀隊42歲老將普荷斯(Albert Pujols)生涯第696轟出爐，追平洋基隊強打A-Rod的紀錄。 美聯社

紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）又開轟了，今天對海盜隊之戰6局上轟出左外野兩分砲，本季第17轟、生涯第696轟出爐，追平洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（ Alex Rodriguez），並列史上第4。

紅雀作客匹茲堡，兩隊今天進行3連戰第2戰，紅雀打完前5局1：3落後，普荷斯6局上逮中海盜先發投手布魯貝克（JT Brubaker）85英里偏高滑球，猛力拉向左外野，形成418呎兩分砲，幫助球隊追成3：3平手。

普荷斯5日對小熊隊開轟後，連續4場比賽未出現全壘打，今天6局上再度出現長程砲，讓場邊隊友看得相當興奮。

海盜7局下靠克魯茲（Oneil Cruz）陽春砲超前比數，普荷斯8局上再度發威，單場第3支安打攻下第3分打點，又幫紅雀追成4：4。

今年球季開打前3個月，普荷斯只有4支全壘打，從7月11日至今已出現13轟，布魯貝克也是第452位被他開轟的投手，繼續刷新大聯盟紀錄。

普荷斯在春訓時宣布，今年第22個球季將是生涯最後一季，目前生涯全壘打數領先他的只剩下邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Hank Aaron）755轟和貝比魯斯（Babe Ruth）714轟。

普荷斯 紅雀

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