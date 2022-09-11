MLB／不行了！剛飆出生涯最快球速 大谷翔平5局退場

美國職棒天使隊日籍好手大谷翔平今天雙刀上陣，飆出生涯最快的101.4哩（163.2公里）球速，沒想到5局投完球隊大幅領先時，自己主動喊停，因手指不舒服提前退場休息，但是打者翔平還是繼續打。

大谷翔平今天先發「第3棒、投手」，前3打數未敲安，不過作為投手表現出色，投完5局雖然被敲6支安打，另有2次保送，但在7次三振幫助下，僅失1分。

3局下投手大谷寫下個人球速新紀錄，三振太空人隊塔克（Kyle Tucker）的那一球，球速來到101.4哩，超越今年7月才創下的101.2哩（約162.8公里）成績。

楚奧特（Mike Trout）也開轟相挺，2局上的一發三分砲，幫助天使隊擴大到5：1領先，也是個人連續6場開轟，寫下天使隊史新紀錄，而單季34轟也超越大谷翔平的33轟，獨居天使隊全壘打王。

投手大谷今天投出大聯盟生涯最快球速，他主投五局失一分，後來因手指不適提前退場。 美聯社

不過大谷在6局下練投時，突然呼喚防護員上場，天使總教練也跟著上來關心，只見大谷摸了摸自己的手指，最後教頭決定換人，投手大谷只投了5局就退場休息，但身分轉成「第3棒、指定打擊」繼續出賽。

提前退場增加大谷翔平達成「年度規定投球局數」的難度，加上這5局，大谷翔平投球局數141局，離規定投球局數差21局，剩下大約3場先發，平均要投滿7局。