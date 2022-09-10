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MLB／今日戰績表 勇士8連勝終於超車大都會獨居國東冠軍

聯合新聞網／ 整理
勇士擊敗水手推進8連勝，加上大都會同日輸給馬林魚，「斧頭軍團」終於超越梅子軍獨居國聯東區第一！ 路透社
勇士擊敗水手推進8連勝，加上大都會同日輸給馬林魚，「斧頭軍團」終於超越梅子軍獨居國聯東區第一！ 路透社

MLB今日戰績表

時間 客場 主場

巨人 2:4 小熊

紅雀 2:8 海盜

大都會 3:6 馬林魚

紅襪 2:3 金鶯

光芒 4:2 洋基

國民 3:5 費城人

藍鳥 4:3 遊騎兵

天使 3:4 太空人

紅人 8:2 釀酒人

守護者 7:6 雙城

老虎 10:2 皇家

響尾 10:13 洛磯

勇士 6:4 水手

白襪 5:3 運動家

道奇 4:5(10局) 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 光芒 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)

02:20 巨人 vs. 小熊

04:07 白襪 vs. 運動家

04:10 老虎 vs. 皇家

05:05 紅襪 vs. 金鶯

06:05 國民 vs. 費城人

06:10 大都會 vs. 馬林魚

07:05 藍鳥 vs. 遊騎兵

07:15 紅人 vs. 釀酒人

07:15 守護者 vs. 雙城

07:15 天使 vs. 太空人(大谷翔平先發，愛爾達體育台1、緯來體育台、華視)

07:35 紅雀 vs. 海盜

08:10 響尾蛇 vs. 洛磯

08:40 道奇 vs. 教士

09:10 勇士 vs. 水手

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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