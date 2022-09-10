MLB／今日戰績表 勇士8連勝終於超車大都會獨居國東冠軍
MLB今日戰績表
時間 客場 主場
巨人 2:4 小熊
紅雀 2:8 海盜
大都會 3:6 馬林魚
紅襪 2:3 金鶯
光芒 4:2 洋基
國民 3:5 費城人
藍鳥 4:3 遊騎兵
天使 3:4 太空人
紅人 8:2 釀酒人
守護者 7:6 雙城
老虎 10:2 皇家
響尾蛇 10:13 洛磯
勇士 6:4 水手
白襪 5:3 運動家
道奇 4:5(10局) 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 光芒 vs. 洋基(緯來體育台、愛爾達體育1台)
02:20 巨人 vs. 小熊
04:07 白襪 vs. 運動家
04:10 老虎 vs. 皇家
05:05 紅襪 vs. 金鶯
06:05 國民 vs. 費城人
06:10 大都會 vs. 馬林魚
07:05 藍鳥 vs. 遊騎兵
07:15 紅人 vs. 釀酒人
07:15 守護者 vs. 雙城
07:15 天使 vs. 太空人(大谷翔平先發，愛爾達體育台1、緯來體育台、華視)
07:35 紅雀 vs. 海盜
08:10 響尾蛇 vs. 洛磯
08:40 道奇 vs. 教士
09:10 勇士 vs. 水手
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言