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MLB／在庫爾斯掃奔月轟 洛磯克隆504呎全壘打嚇死人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洛磯克隆這一轟飛行距離504呎，為大聯盟本季最大號全壘打。 美聯社
洛磯克隆這一轟飛行距離504呎，為大聯盟本季最大號全壘打。 美聯社

響尾蛇洛磯隊今天在庫爾斯球場互轟，兩隊合計8發全壘打，洛磯一壘手克隆（C.J. Cron）的504呎超大號全壘打最吸睛，洛磯終場以13：10在這場粗暴的打擊大戰捻斷響尾蛇。

洛磯炸裂5轟，麥克馬洪（Ryan McMahon）、狄亞茲（Elias Díaz）都是雙響砲，狄亞茲全場4安打、貢獻7分打點最狂。

洛磯先發投手馬奎茲（German Marquez）投4局狂失9分，第5局在8：6領先、滿壘時退場，岡柏（Austin Gomber）接手的第1球，就被瓦修（Daulton Varsho）掃出滿貫砲，馬奎茲淪為敗投資格，靠隊友強大的火力支援躲過敗投。

克隆的驚天一轟在第4局出現，苦主為米道頓（Keynan Middleton），這發兩分砲掃向左外野飛得又高又遠，飛行距離504呎，為大聯盟本季最大號全壘打。

此外，自2015年Statcast啟用以來，這一轟與2016年8月6日同樣在庫爾斯球場開砲的史丹頓（Giancarlo Stanton），並列第二遠紀錄，僅次於2019年6月21日馬札拉（Nomar Mazara）締造的505呎，這一球事發地點則為遊騎兵主場。

洛磯 響尾蛇

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