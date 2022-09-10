MLB／讓張育成DFA的法蘭柯歸隊就猛打 洋基美東龍頭現危機

光芒隊今天賽前將張育成指定轉讓，空出位置迎接游擊手法蘭柯（Wander Franco）的歸隊，他也對戰洋基隊繳出單場3安「猛打賞」成績，幫助光芒隊以4：2擊敗洋基隊，拿下4連勝，美聯東區龍頭之爭的差距縮小到3.5場勝差。

法蘭柯前次出賽已經是7月10日，受傷休息2個月後在今天復出，扛起先發第2棒、游擊手，5打數敲出3支安打，4局上的二壘安打敲回2分打點，幫助光芒隊取得4：0領先。

洋基隊雖然在7局下靠著賈吉（Aaron Judge）的安打破蛋，9局下捕手東岡（Kyle Higashioka）敲出陽春砲，但得分也僅止於此。

光芒隊先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）6局被敲6支安打，但沒有掉分，原因是10次三振的強力壓制，拿下本季第10勝（4敗）。

洋基隊先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）5.2局失4分，吞下本季第12敗，從運動家隊轉來洋基後7場出賽吞下3敗，僅拿下1勝。

洋基美聯東區龍頭的地位開始動搖，光芒隊近10場比賽拿下9勝，包括前一次對洋基系列賽2勝1敗，反觀洋基最近10戰是5勝5敗持平，近13戰則是5勝8敗，兩隊勝差剩下3.5場，明後兩天還有最後2場正面交鋒。