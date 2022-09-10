快訊

哈利梅根將出席女王國葬！出走英國後首度與王室團聚

梅花颱風逼近 北部、東北部明起雨彈襲4天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／這一棒嚇到投手蹲下來 大谷翔平擦身第34轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷4打數敲出1支二壘打，這一安讓太空人投手以為是全壘打。 美聯社
大谷4打數敲出1支二壘打，這一安讓太空人投手以為是全壘打。 美聯社

「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，連5場開轟追平天使隊史紀錄，但沒有勝利相佐，天使終場以3：4不敵太空人隊。

兩軍今天展開3連戰，大谷翔平將在明天的第2戰擔任先發投手，今天先以第3棒、指定打擊出賽，4打數敲出1支二壘打。

第4局面對太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），大谷一臉萌樣掃向左外野，麥卡勒斯已在投手丘上蹲了下來，感覺大事不妙，但這球最終打在全壘打牆後留在場內，飛行距離349呎，轉播球評也嘆：「大谷剛剛錯過了他的本季第34轟。」

天使仍是率先開張分數的一方，楚奧特第6局敲出兩分砲，連5場開轟，追平由巴比．邦茲（Bobby Bonds）在1977年轟出的隊史紀錄，他也是以762轟居大聯盟生涯全壘打王的貝瑞．邦茲（Barry Bonds）父親。

太空人同樣用全壘打反撲，潘尼亞（Jeremy Pena）6局下敲陽春砲，麥考米克（Chas McCormick）7局補上逆轉兩分砲。

8局下，天使後援投手馬提（Jose Marte）投1局被敲1安打、3保送，滿壘時以保送再讓太空人走回保險分，讓9局上瓦德（Taylor Ward）陽春砲徒添遺憾。

天使 楚奧特

延伸閱讀

MLB／禁布陣的獲利王？大谷翔平被沒收的安打排第一

MLB／大谷挑戰美聯MVP連霸? 洋基記者：需滿足兩大條件

MLB／舊金山捷運50周年異事錄 大谷翔平迷途記上榜

MLB／天使3轟還是輸 大谷翔平第33轟的猙獰表情引討論

相關新聞

MLB／這一棒嚇到投手蹲下來 大谷翔平擦身第34轟

「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，連5場開轟追平天使隊史紀錄，但沒有勝利相佐，天使終...

MLB／張育成DFA感傷離隊 光芒總管：非常困難的決定

光芒隊游擊手法蘭柯（Wander Franco）今天從傷兵名單歸隊，為了空出名額，台灣好手張育成被放入指定讓渡名單（DF...

MLB／球員投反對票沒用 投球計時、限制布陣等新規通過

大聯盟3項新規則今天經由委員會進行表決，儘管球員代表針對投球計時器、限制布陣投下反對票，但最終結果仍是3項新規提案通過，...

MLB／禁布陣的獲利王？大谷翔平被沒收的安打排第一

大聯盟3項新規則今天獲得通過，確定將在明年球季上路執行，誰將是禁止守備布陣之下的獲利者？大谷翔平可能是其中之一，本季有2...

MLB／基特重返洋基球場 看好賈吉超越61轟、還有一點被忽視

洋基「隊長」基特（Derek Jeter）再次重回洋基球場，今天接受入主名人堂的表揚儀式，也不免被問到對賈吉（Aaron...

MLB／法蘭柯歸隊猛打 光芒擊敗洋基逼近美東龍頭

光芒隊今天賽前將張育成指定轉讓，空出位置迎接游擊手法蘭柯（Wander Franco）的歸隊，他也對戰洋基隊繳出單場3安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。