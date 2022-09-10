MLB／這一棒嚇到投手蹲下來 大谷翔平擦身第34轟

「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天再度開砲，第6局掃出兩分砲，連5場開轟追平天使隊史紀錄，但沒有勝利相佐，天使終場以3：4不敵太空人隊。

兩軍今天展開3連戰，大谷翔平將在明天的第2戰擔任先發投手，今天先以第3棒、指定打擊出賽，4打數敲出1支二壘打。

第4局面對太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），大谷一臉萌樣掃向左外野，麥卡勒斯已在投手丘上蹲了下來，感覺大事不妙，但這球最終打在全壘打牆後留在場內，飛行距離349呎，轉播球評也嘆：「大谷剛剛錯過了他的本季第34轟。」

Sho Double✅

Shohei Ohtani doubles in the 4th inning against the Houston Astros at Minute Maid Park. 😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/XIVzk0OgeU — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2022年9月10日

天使仍是率先開張分數的一方，楚奧特第6局敲出兩分砲，連5場開轟，追平由巴比．邦茲（Bobby Bonds）在1977年轟出的隊史紀錄，他也是以762轟居大聯盟生涯全壘打王的貝瑞．邦茲（Barry Bonds）父親。

太空人同樣用全壘打反撲，潘尼亞（Jeremy Pena）6局下敲陽春砲，麥考米克（Chas McCormick）7局補上逆轉兩分砲。

8局下，天使後援投手馬提（Jose Marte）投1局被敲1安打、3保送，滿壘時以保送再讓太空人走回保險分，讓9局上瓦德（Taylor Ward）陽春砲徒添遺憾。