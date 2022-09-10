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MLB／禁布陣的獲利王？大谷翔平被沒收的安打排第一

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
誰將是禁止守備布陣之下的獲利者？大谷翔平可能是其中之一，本季有14支安打因此被沒收。 路透社
誰將是禁止守備布陣之下的獲利者？大谷翔平可能是其中之一，本季有14支安打因此被沒收。 路透社

大聯盟3項新規則今天獲得通過，確定將在明年球季上路執行，誰將是禁止守備布陣之下的獲利者？大谷翔平可能是其中之一，本季有24球打進布陣裡，安打變出局，但也有14球因布陣而形成安打，一來一往之間少了10支安打。

這項新規要求在投手投球前，4名內野手必須站在內野紅土區，且二壘左右兩側各兩人，若站位違規則進攻方可以選擇多計1顆壞球或該打席已產生的結果。這項規定的用意是回歸傳統守備帶來的結果，提高打進場內的球形成安打機率，且讓內野手能在場上展現更極致的守備美技。

現任電視球評、MLB Network電台主持人的前大聯盟投手尼可夫斯基（C.J. Nitkowski）引用Inside Edge的數據指出，本季大谷因布陣而消失的安打為24支，排名大聯盟最多，接著是席格（Corey Seager）的23支、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的20支。

此外，也必須考慮在傳統守備位置之下會出局、在布陣之下則變成安打的球，大谷因此增加14支安打，一來一往之間差距為10支安打，若以他至今天賽前的數據計算，打擊率將從2成67提升到2成87。

落差最大為教士隊貝爾（Josh Bell），被布陣沒收的安打有17支、增加的安打僅有4支，差距13安；另類案例則是洛磯隊布雷克蒙（Charlie Blackmon），因布陣而被消失的安打有17支、增加的安打則有18支，布陣反而對他有利。

大聯盟 Corey Seager

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