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MLB／基特重返洋基球場 看好賈吉超越61轟、還有一點被忽視

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
基特再次重回洋基球場，接受入主名人堂的表揚儀式。 美聯社
基特再次重回洋基球場，接受入主名人堂的表揚儀式。 美聯社

洋基「隊長」基特（Derek Jeter）再次重回洋基球場，今天接受入主名人堂的表揚儀式，也不免被問到對賈吉（Aaron Judge）的關注，基特表示，雖然55轟是無法忽視的成績，「但他同時打擊率也顧得很好，這我很驚艷。」

基特早在2020年就獲選名人堂，但因疫情關係，到去年才正式舉辦入會儀式，洋基隊也在今天特地舉辦儀式將他致敬，這是基特退休後第三次在洋基球場公開亮相，第一次是2017年的背號退休儀式，上一次是今年為了拍攝紀錄片「隊長」而來。

洋基找來基特當年奪冠隊友同慶，包含波沙達、李維拉、沙巴西亞，老教頭托瑞(由左至右)以及派提特(右2)等。 法新社
洋基找來基特當年奪冠隊友同慶，包含波沙達、李維拉、沙巴西亞，老教頭托瑞(由左至右)以及派提特(右2)等。 法新社

近期洋基隊的焦點球星自然是賈吉，基特也聊到，這名好手已經敲出了55轟，自己不是全壘打型選手，但認為在追求全壘打時，勢必打擊方式會受到影響，「讓我驚艷的是，他的打擊率還是很好。」

到今天賽前，賈吉不僅以55轟領跑全聯盟，打擊率也來到3成02，在全大聯盟排第11名、美聯第7名，基特說：「這是現在比較容易被忽視的，他的打擊率、得分能力還能夠開轟，一個人包辦全部工作，剩下的比賽裡，我相信他能超越61轟紀錄。」

基特家人一起出席退休儀式。 路透社
基特家人一起出席退休儀式。 路透社

基特 洋基 賈吉

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