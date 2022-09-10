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MLB／張育成DFA感傷離隊 光芒總管：非常困難的決定
光芒隊游擊手法蘭柯（Wander Franco）今天從傷兵名單歸隊，為了空出名額，台灣好手張育成被放入指定讓渡名單（DFA），這是他本季第三度遭到指定讓渡，張育成也說：「非常感傷離開這麼棒的球隊。」
光芒隊登錄名單中雖然還有阿蘭達（Jonathan Aranda）可以自由升降，但球隊決定將張育成移出40人名單，由於交易大限已過，張育成只剩下兩條路可走，被釋出或是光芒隊將他留在小聯盟。
張育成在今天光芒隊迎戰洋基隊之前收到消息，收拾行李回到佛羅里達與家人會合，等待機會，他也透過臉書表示，「謝謝大家的關心，我會繼續努力，非常感傷離開這麼棒的球隊，也沒辦法參加到我的偶像Derek Jeter（基特）今天在洋基主場的退休儀式。」
張育成今年開季還在守護者隊，但因染疫關係缺陣，之後因指定讓渡而被交易到海盜隊，1個月後又被指定讓渡，最後來到光芒隊，終於找回手感，出賽36場打擊率2成60、敲出3轟、整體攻擊指數0.690。
光芒總管班迪克斯（Peter Bendix）及總教練凱許（Kevin Cash）都認為，這真的相當困難的決定，「我們把他找來之後，他真的打得很好。」
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