MLB／今日戰績表 道奇4轟擊潰教士取得首張季後賽門票

天使隊巨星大谷翔平近期才因秀出新武器「伸卡球」獲得美國媒體們吹捧「該如何贏他」，沒想到近日大聯盟官網就以「我們終於找到大谷不擅長的事」為題，發布一則大谷多年前打高爾夫頻頻失誤的影片，網友們看了也直呼十

2022-09-12 10:40