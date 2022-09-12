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MLB／今日戰績表 道奇4轟擊潰教士取得首張季後賽門票

聯合新聞網／ 整理
道奇老將透納(右)，今天擊出雙響砲，助隊打敗教士。 擷圖自推特
道奇老將透納(右)，今天擊出雙響砲，助隊打敗教士。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

紅襪 1：0 金鶯

國民 5：7 費城人

紅雀 4：3 海盜

光芒 4：10 洋基

大都會 9：3 馬林魚

天使 4：12 太空人

紅人 6：7 釀酒人

守護者 4：1 雙城

老虎 0：4 皇家

藍鳥 1：4 遊騎兵

響尾 12：6 洛磯

白襪 3：10 運動家

勇士 7：8 水手

道奇 11：2 教士

巨人 ： 小熊

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 遊騎兵 vs. 馬林魚

06:10 天使 vs. 守護者

06:40 海盜 vs. 紅人

06:40 光芒 vs. 藍鳥(愛爾達體育1台)

07:07 小熊 vs. 大都會

07:10 遊騎兵 vs. 馬林魚(雙重戰)

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

09:45 勇士 vs. 巨人(緯來體育台)

球隊戰績表

體育 太空人

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