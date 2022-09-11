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MLB／今日戰績表 洋基首局攻6分讓光芒強投克魯柏0.2局吞敗
MLB今日戰績表
光芒 3：10 洋基
巨人 5：2 小熊
白襪 10：2 運動家
紅襪 17：4 金鶯
國民 5：8 費城人
大都會 11：3 馬林魚
藍鳥 ： 遊騎兵
老虎 8：4 皇家
天使 6：1 太空人
紅人 1：5 釀酒人
守護者 ： 雙城
紅雀 ： 海盜
響尾蛇 ： 洛磯
道奇 ： 教士
勇士 ： 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 紅襪 vs. 金鶯
01:05 國民 vs. 費城人
01:35 紅雀 vs. 海盜
01:35 光芒 vs. 洋基
01:40 大都會 vs. 馬林魚
02:10 天使 vs. 太空人
02:10 紅人 vs. 釀酒人
02:10 守護者 vs. 雙城
02:10 老虎 vs. 皇家
02:35 藍鳥 vs. 遊騎兵
03:10 響尾蛇 vs. 洛磯
04:07 白襪 vs. 運動家
04:10 勇士 vs. 水手
04:10 道奇 vs. 教士
08:00 巨人 vs. 小熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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