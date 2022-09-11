快訊

避免食物變質卻標榜無添加防腐劑？留意商品包裝標示陷阱

薪水比銀行少卻超夯！內行人曝「四大會計師事務所」終極優點

「以後麥假好人」廖老大否認歧視懷孕 勞工局仍認為不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 洋基首局攻6分讓光芒強投克魯柏0.2局吞敗

聯合新聞網／ 整理
洋基面對光芒強投克魯柏首局就攻下6分。 擷圖自推特
洋基面對光芒強投克魯柏首局就攻下6分。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

光芒 3：10 洋基

巨人 5：2 小熊

白襪 10：2 運動家

紅襪 17：4 金鶯

國民 5：8 費城人

大都會 11：3 馬林魚

藍鳥 ： 遊騎兵

老虎 8：4 皇家

天使 6：1 太空人

紅人 1：5 釀酒人

守護者 ： 雙城

紅雀 ： 海盜

響尾 ： 洛磯

道奇 ： 教士

勇士 ： 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 紅襪 vs. 金鶯

01:05 國民 vs. 費城人

01:35 紅雀 vs. 海盜

01:35 光芒 vs. 洋基

01:40 大都會 vs. 馬林魚

02:10 天使 vs. 太空人

02:10 紅人 vs. 釀酒人

02:10 守護者 vs. 雙城

02:10 老虎 vs. 皇家

02:35 藍鳥 vs. 遊騎兵

03:10 響尾蛇 vs. 洛磯

04:07 白襪 vs. 運動家

04:10 勇士 vs. 水手

04:10 道奇 vs. 教士

08:00 巨人 vs. 小熊(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

體育 太空人 華視

相關新聞

MLB／大谷翔平5局失1分退場 食指起水泡照奪第12勝

美國職棒天使隊日籍好手大谷翔平今天雙刀上陣，雖然天使隊以6：1擊敗太空人隊，讓他收下本季第12勝，但過程不算太美好，投手...

MLB／不行了！剛飆出生涯最快球速 大谷翔平5局退場

美國職棒天使隊日籍好手大谷翔平今天雙刀上陣，飆出生涯最快的101.4哩（163.2公里）球速，沒想到5局投完球隊大幅領先...

MLB／普荷斯第696轟出爐 追平A-Rod並列史上第4

紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）又開轟了，今天對海盜隊之戰6局上轟出左外野兩分砲，本季第17轟、生涯...

MLB／9-2-5-2-9也能雙殺？紅雀示範給你看

紅雀隊今天以2：8輸給海盜隊，分差原本可能更大，一個罕見的「9-2-5-2-9」雙殺守備讓紅雀隊在7局下終結攻勢，右外野...

MLB／今日戰績表 洋基首局攻6分讓光芒強投克魯柏0.2局吞敗

MLB今日戰績表 光芒 3：10 洋基 巨人 5：2 小熊 白襪 10：2 運動家 紅襪 17：4 金鶯 國民 5：8 費城人 大都會 11：3 馬林魚 藍鳥 ： 遊騎兵 老虎 8：

MLB／張育成 3度遭DFA

光芒隊為了迎接超級新秀游擊手法蘭柯的歸隊，將張育成放入指定讓渡名單，好清出空間，這也代表大聯盟台灣球員數字歸零。本季第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。