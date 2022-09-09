MLB／挑戰美聯MVP連霸? 洋基記者：大谷需滿足兩大條件
天使日籍二刀流大谷翔平本季將挑戰美聯MVP二連霸，但碰上洋基「法官」賈吉的強力競爭，賈吉本季已經敲出遙遙領先全聯盟的55轟，是目前美聯MVP的最大熱門。洋基記者Sweeny Murti在接受日本媒體訪問時，坦言自己心目中的MVP是賈吉，大谷翔平還是有機會翻盤，但需要滿足兩個條件。
賈吉敲出55轟、118打點穩居美聯全壘打、打點雙冠王。大谷翔平則是拿到史無前例的11勝33轟。不過Judge的OPS(攻擊指數)遠勝大谷翔平，WAR（勝利貢獻值）也領先大谷。
Sweeny Murti指出，大谷還是有機會翻盤，他9月的投球表現將非常關鍵。必須達到「年度規定投球局數」，成為第一位「符合年度規定投球局數和打席數」的選手，並且單季累積200K，才有機會奪下美聯MVP。
目前大谷翔平投球局數136局，離規定投球局數差26局，三振累積181K。兩者皆非常有機會達標。如果能達成兩項條件，將提升連莊MVP的機會。
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