MLB／賈吉認同邦茲73轟：輕鬆把球打進海灣的事實不會變

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季截至目前為止已經敲出55發全壘打，有機會改寫單季最多全壘打紀錄，當被問到邦茲（Barry Bonds）的紀錄是否不「純」時他表示，「紀錄就是紀錄，我小時候看著他輕鬆地把球打進巨人球場外的海灣，這個事實不會改變。」

邦茲保有單季73轟大聯盟紀錄。 歐新社

大聯盟單季全壘打紀錄保持者是邦茲的73轟，但由於禁藥醜聞，馬里斯（Roger Maris）的61轟被視為「乾淨」的單季全壘打紀錄。

馬里斯的兒子小馬里斯（Roger Maris Jr.）對於賈吉這番言論感到失望：「我認為很多人仍將我父親的紀錄視為真正的紀錄，他的言論讓我很驚訝。」

不過馬里斯依然稱讚賈吉非常強大和穩定，「我喜歡父親的紀錄，但記錄就是用來打破的，你得喜歡並看到這偉大的表現，如果不為他的表現鼓掌，那簡直是瘋了。」