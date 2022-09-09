MLB／賈吉認同邦茲73轟：輕鬆把球打進海灣的事實不會變
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季截至目前為止已經敲出55發全壘打，有機會改寫單季最多全壘打紀錄，當被問到邦茲（Barry Bonds）的紀錄是否不「純」時他表示，「紀錄就是紀錄，我小時候看著他輕鬆地把球打進巨人球場外的海灣，這個事實不會改變。」
大聯盟單季全壘打紀錄保持者是邦茲的73轟，但由於禁藥醜聞，馬里斯（Roger Maris）的61轟被視為「乾淨」的單季全壘打紀錄。
馬里斯的兒子小馬里斯（Roger Maris Jr.）對於賈吉這番言論感到失望：「我認為很多人仍將我父親的紀錄視為真正的紀錄，他的言論讓我很驚訝。」
不過馬里斯依然稱讚賈吉非常強大和穩定，「我喜歡父親的紀錄，但記錄就是用來打破的，你得喜歡並看到這偉大的表現，如果不為他的表現鼓掌，那簡直是瘋了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言