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MLB／舊金山捷運50周年異事錄 大谷翔平迷途記上榜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平搭隊巴因塞車延誤，後來改搭捷運遲到，當年被網友P圖在捷運上畫面。 擷圖自推特
大谷翔平搭隊巴因塞車延誤，後來改搭捷運遲到，當年被網友P圖在捷運上畫面。 擷圖自推特

舊金山灣區捷運系統BART營運50周年，舊金山紀事報今天刊載「BART 50年異事錄」，大谷翔平去年的迷途記也上榜，BART小編持續徵求至今未找到的大谷搭捷運照片。

BART是在1972年9月11日通車，即將滿50年，該報資深記者、文化評論家哈特勞勃（Peter Hartlaub）寫作這則異事錄，列出9件發生在BART上的怪事，最近期的一樁就是2021年5月27日的大谷搭錯車事件。

當天大谷表訂要在奧克蘭運動家主場先發投球，但碰上舊金山海灣大橋因車禍塞車，其中一輛球隊巴士卡在車陣中，而大谷為了要趕到球場，與翻譯水原一平改搭捷運，但抵達時間還是不夠他完成投手賽前準備，因此臨時改為純打者出賽。

舊金山紀事報今天刊載「BART 50年異事錄」，大谷翔平去年的迷途記也上榜。 美聯社
舊金山紀事報今天刊載「BART 50年異事錄」，大谷翔平去年的迷途記也上榜。 美聯社

當時起初的報導版本為捷運誤點，但BART不背這個鍋，很快透過推特澄清，「我們很榮幸迎接像大谷翔平這樣的棒球巨星搭乘BART，但我們已與作業控制中心確認，今天在海灣大橋車禍期間，前往球場的捷運沒有任何延誤。」大谷遲到的真正原因是搭錯路線。

大谷當天搭捷運的畫面至今是謎，這則專文中也提到，BART的社群小編Seung Lee，同時也是大谷的球迷，他表示，直至今日，BART還在尋找當天是否有人巧遇大谷拍下的照片。

文中與體壇相關的事件還有發生在2017年10月19日的故事，NFL奧克蘭突襲者隊林奇（Marshawn Lynch）當天在比賽中遭到驅逐出場，後續發展經由球迷陸續捕獲「野生林奇」而曝光，他先是換上帽T、拉上面罩擋住大半張臉，在觀眾席上找到空位，看完了整場比賽，隨後搭乘BART回家。

大谷翔平 運動家 棒球

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