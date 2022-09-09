MLB／雙城柯瑞亞噓聲中敲致勝轟 洋基輸球又傷前美聯打擊王

洋基今日對戰雙城的比賽中，兩隊平手的僵局一路進入到8局上，柯瑞亞（Carlos Correa）一發超前比數的兩分砲讓主場球迷噓聲四起；九局下洋基攻佔滿壘，輪到昨天敲出滿貫砲的凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），結果他只敲出一個平凡的滾地球，最終雙城4:3戰勝洋基，結束自2019年5月以來的洋基主場10連敗。

CARLOS CORREA WITH ICE IN HIS VEINS pic.twitter.com/fJdjIrMj5S — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 2022年9月9日

柯瑞亞本場4打數僅1安打，不過是最關鍵的兩分砲。皆曾效力過洋基的投捕搭檔表現都非常出色，葛雷（Sonny Gray）繳出6局7K失2分的優質先發，捕手桑契斯4打數3安打。

洋基的部分，「法官」賈吉4打數2安打獲得1次敬遠保送，安都哈（Miguel Andujar）敲出本季首轟。傷癒歸隊的先發左投柯特斯(Nestor Cortes)撐不滿5局就退場，4局失2分。

拉梅修近期受到傷勢影響表現不佳，今日進入到傷兵名單。 美聯社

今日賽前洋基也再度傳出壞消息，兩屆打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）進入傷兵名單。總教練布恩表示，「勒梅修腳趾的問題讓他沒有辦法好好打球，傷勢已經困擾好幾週，希望經過這次進入傷病名單的休息，季後賽前有辦法回歸。」

勒梅修本季出賽120場繳出.262/.358.381的打擊三圍，是洋基倚賴的內野大將。洋基目前83勝55敗，領先美聯東區第2的光芒4.5場；雙城69勝67敗，落後美聯中區第1的守護者1.5場。