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清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

MiLB／1A雙台將 劉致榮先發挨3轟拿勝投、李灝宇雙安有1盜

中央社／ 台北9日電
旅美紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投6局挨3轟、失掉4分。 截圖自Taiwan in the US推特
旅美紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投6局挨3轟、失掉4分。 截圖自Taiwan in the US推特

旅美紅襪隊小聯盟高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投6局挨3轟、失掉4分，拿下近期先發3連勝；費城人隊高階1A野手李灝宇今天單場敲2安、有長打，跑出1次盜壘成功。

美國職棒小聯盟高階1A賽事波士頓紅襪隊今天與休斯頓太空人隊交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局讓對手3上3下，2局被首名打者敲出陽春砲，接著連飆2K，再被敲出安打，三振抓到該局第3個出局數。

劉致榮3局再被敲出2分砲，4局、5局沒有掉分，6局2人出局後又挨轟，接著投出觸身球保送，及時回穩，讓打者敲出滾地球出局、沒有多掉分數。

劉致榮今天雖然被敲出3發全壘打，但沒有造成重傷害，隊友火力也很幫忙，劉致榮總計投6局被敲出8支安打，投出7次三振，失掉4分責失分，球隊終場以6比4拿勝，劉致榮拿下本季第4勝。

費城人隊高階1A今天與巴爾的摩金鶯隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守二壘，李灝宇1局敲出左外野方向飛球出局，3局敲出右外野方向安打、盜上二壘，5局吞下三振，7局敲出左外野方向二壘打。

李灝宇今天總計4打數敲出2支安打，吞下1次三振，連2場出賽單場至少雙安，賽後打擊率2成61，球隊終場以4比1拿勝。

劉致榮

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