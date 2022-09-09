MLB／ 縮短比賽新規進入投票 守備布陣與投球計時器最受注目

近年來美國職棒大聯盟致力於增快比賽節奏，將在美國時間週五透過11人委員會進行明年賽季新規則表決，項目包括：投球計時器、限制守備佈陣、加大壘包、限制投手離開投手丘的次數。

委員會的名單包含6名球團高層、4名球員、1名裁判。規則包含壘上無人投球15秒計時器、壘上有人20秒計時器；每個打席包含牽制只能退出2次投手丘；打者每個打席只能暫停1次，並且8秒內要進到打擊區。

針對守備佈陣，內野手必須站在內野紅土區，二壘兩側內野各要有2名野手，另外壘包也從15英吋提升至18英吋。

大聯盟已經在小聯盟比賽實驗新規則，去年小聯盟9局比賽的平均時間為3小時04分，今年則縮短至2小時38分。

大聯盟近年來最大的規則改動是「禁止一人左投」的政策，規定每位投手登板最少要面對3人次。2020年開始實施，但2020、2021賽季的每9局比賽時間依然創下歷史新高。這可能是大聯盟祭出更多新規則來縮短比賽的原因。