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MLB／有夠猛！國民少年捕手被打「蛋」 多蹲4局才送醫
國民隊捕手魯茲（Keibert Ruiz）的痛，男人都懂，今天他在與紅雀隊之戰先發，對手一顆擦棒球反彈正中胯下，沒想到他還多蹲了4局，到6局下才因睪丸腫起來提前退場，趕緊送醫治療。
國民隊今天以11：6擊敗紅雀隊，2局下紅雀隊進攻時，菜鳥迪魯茲歐（Ben DeLuzio）揮棒追打一顆滑球，但沒打準，球落地後一個彈跳及中蹲在本壘後方的魯茲「重要部位」。
魯茲雖然喘了幾口氣後，又回到工作崗位，不僅蹲完2局下，還一路到6局下才被換下場，由替補捕手亞當斯（Riley Adams）接任。
After getting hit with a foul ball in an undesirable area this afternoon, Keibert Ruiz is getting checked out at a nearby hospital because his testicles swelled up. Martinez said they plan to hold a bus until he’s back.— Jesse Dougherty (@dougherty_jesse) 2022年9月8日
賽後國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）吿知媒體，魯茲因為睪丸腫脹，已經送往附近醫院治療，球隊會等他回來再一起離開費城，代表狀況不算嚴重。
24歲的魯茲是在去年國民隊與道奇隊的交易中，國民隊送出薛則（Max Scherzer）、透納（Trea Turner）兩位球星後換來的潛力股，今年球季打擊率2成51，有7轟及36分打點。
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