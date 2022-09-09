MLB／搭檔324場攀史上第一 莫里納用雙響送愛韋恩萊特

41歲韋恩萊特（ Adam Wainwright）、40歲莫里納（Yadier Molina）今天走上賽場，1球未投前，全場破4萬名的球迷先送上掌聲，這是兩人一起追平歷史的時刻，一起搭檔的第324場出賽。

紅雀今天以6：11不敵國民隊，韋恩萊特先發5局被敲9安打、失4分，莫里納第2局先敲兩分砲，第4局再炸追平陽春砲，幫助老戰友能在4：4的局面退場，確定此役無關勝敗。

韋恩萊特與莫里納生涯在同場投、捕先發時拿下212勝早已是史上第一，此役再以第324場搭檔追平老虎隊羅里奇（Mickey Lolich）、弗里漢（Bill Freehan）在1963到75年間締造的紀錄，「韋莫配」則從2007年4月6日展開合作初體驗，隨著莫里納宣布今年季後退役，即將迎向終點。

Tied the record! pic.twitter.com/STsPR0L9fd — St. Louis Cardinals (@Cardinals) 2022年9月8日

紅雀教頭馬莫（Oliver Marmol）表示，「我原本以為這是不可能再次觸碰到的紀錄，因為投捕要同時擁有長遠的生涯，能一起好、一起待在同隊那麼多年，擁有對一支球隊的忠誠那麼久，這機率實在太小。」

韋莫配」則從2007年4月6日展開合作初體驗，一起搭配了324場追平歷史，今日上場前全場破4萬名的球迷先送上掌聲。 美聯社

合作18個球季，兩人成為相知相惜的夥伴，莫里納用球棒實際相挺，生涯共在韋恩萊特先發的比賽敲出333支安打，這是大聯盟史上在特定投手先發時的捕手最多安打紀錄，19次貢獻勝利打點則排史上第3。

莫里納知道，兩人的下一戰會更加難忘，那是破紀錄的第325場搭檔，預計在15日於主場出戰釀酒人隊。莫里納說：「能與韋恩萊特一起成就這些紀錄，是件特別的事，而下一戰對我們來說，會更加特別。」