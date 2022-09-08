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MLB／台裔卡洛爾生涯首轟無奈沒人理 原來連教頭都演很大

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾(後)生涯首轟後，回到休息室第一時間連教頭羅夫洛(前)都面無表情。 擷圖自畫面
卡洛爾(後)生涯首轟後，回到休息室第一時間連教頭羅夫洛(前)都面無表情。 擷圖自畫面

響尾台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）升上大聯盟以來表現亮眼，今天敲出大聯盟生涯首轟，回到休息室後，卡洛爾的隊友們都假裝鎮定不理他，之後才興奮的與他擁抱慶祝。

今天是卡洛爾升上大聯盟後的第8場比賽，面對教士日籍強投達比修有。沒想到他在首打席就擊出中外野陽春砲，大聯盟生涯首轟出爐，據大聯盟官方統計，此發全壘打的擊球初速為166.7公里，飛行距離則為406英呎。

回到休息室後，卡洛爾的隊友們都假裝鎮定不理他，之後才興奮的與他擁抱慶祝。對此響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo） 表示：「當他打出全壘打後，我們都很興奮，很難不去擁抱他，告訴他你為他感到驕傲，這是大家想做的事情，所以我也加入了，這對我們來說是很棒的時刻。」

卡洛爾的母親來自台灣，父親是美國人，從小在美國長大，2019年被響尾蛇選中，是一名五拍子的外野手。曾經在今年的大聯盟百大新秀中排名第3。今天除了全壘打外還有一支二壘安打，今年目前的打擊三圍是.281/.324/.469。

響尾蛇隊台灣選手卡爾洛爾(長頭髮者)，隊友慶祝首轟，卻有一段插曲。 路透
響尾蛇隊台灣選手卡爾洛爾(長頭髮者)，隊友慶祝首轟，卻有一段插曲。 路透

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