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MLB／突破0勝817敗魔咒！紅雀本季唯一九下落後4分逆轉勝

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀九下上演奇蹟大逆轉。 美聯社
紅雀九下上演奇蹟大逆轉。 美聯社

國民今天帶著5：1領先進入9局下，根據《ESPN Stats & Info》指出，本季進入9局下還落後至少4分的球隊，戰績0勝817敗。紅雀成為本季首支突破這項紀錄的球隊，輸球的國民則成為本季首支無緣季後賽的球隊。

9局上半打完，紅雀還以1：5落後，沒想到國民投手費尼根（Kyle Finnegan）卻完全大崩盤，紅雀連續2棒上壘後，亞瑞納多（Nolan Arenado）擊出場地規則二壘安打，先幫球隊追回一分，下一棒迪克森（Corey Dickerson）敲出滾地球出局，但成功送回三壘跑者再送回一分，雙方比數來到3：5。

再一次保送和三振後，兩出局一三壘有人，莫里納（Yadier Molina）敲出安打送回一分，雙方僅剩一分差，接著艾德曼（Tommy Edman）擊出左外野方向飛球，外野手沒有接到，這是一支2分打點的再見安打，紅雀6：5大逆轉獲勝。

這是艾德曼本季第二次用棒子跟對手說再見，他說，「我一開始以為被接殺了，當我聽到歡呼聲並看到每個人都衝向我，我才知道發生什麼事。」

國民輸球後以48勝89敗的戰績持續在全聯盟墊底，也確定無緣季後賽。自從2019年拿到世界大賽冠軍後，球隊連三季無緣季後賽，也在本季正式進入重建期。

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