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MLB／美聯塞揚獎競爭白熱化 韋蘭德：不會急著重返球場

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德復健進度順利，但不會急著歸隊。 美聯社
韋蘭德復健進度順利，但不會急著歸隊。 美聯社

太空人39歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）8月29日因為右小腿筋膜斷裂，被放進15天傷兵名單，今天賽前已能開始在投手丘上練球，他本人也認為目前復健進展非常順利，但不會急著重返球場。

韋蘭德在8月29日對上金鶯的比賽，因為補位一壘而造成右小腿不適退場。經過MRI核磁共振檢查確定右小腿筋膜斷裂，並沒有傷到肌肉，今年有望重返球場。

韋蘭德最快可以在9月15日對上老虎的系列賽離開傷兵名單。他受訪時表示，「不會急著重返球場。到目前為止，事情的進展與和所有人希望的一樣好。」韋蘭德下一步預計先做簡單的投手練習，做完後才會進入更激烈的牛棚訓練，他也認為自己不需要去小聯盟投復健賽。

韋蘭德目前仍然是美聯塞揚獎的領先者。在他受傷之前，本季24場先發152局，16勝3敗、ERA1.84。目前最大的競爭對手是同隊的瓦德茲(Framber Valdez)和白襪的賽斯（Dylan Cease），前者出賽170.2局、14勝5敗、ERA2.64，後者出賽156局、13勝6敗、ERA2.13最近一場比賽更是投出8.2局無安打比賽。如果韋蘭德想拿下塞揚獎的話恐怕得盡速歸隊。

太空人投手瓦德茲。 美聯社
太空人投手瓦德茲。 美聯社

白襪投手賽斯。 美聯社
白襪投手賽斯。 美聯社

復健 太空人

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