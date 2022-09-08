MLB／ 小葛雷諾秀背後反手拋球美技 網：可以去NBA打球了

藍鳥今天以4：1擊敗金鶯，明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）守備秀背後反手拋球美技，讓球賽主播不禁讚嘆：「我剛才看了什麼？」

Vladdy with the behind-the-back pass 😱 pic.twitter.com/EawY03AHML — MLB (@MLB) 2022年9月8日

3局下半1出局，金鶯打者拉奇曼(Adley Rutschman)敲出一壘方向滾地球，一壘手小葛雷諾撿起球後，直接用背後反手拋球傳給補位的投手馬諾亞（Alek Manoah）成功刺殺打者，上演精彩美技。

主播看到這幕直接震驚直呼：「我剛才看到了什麼！」球迷在影片留言區表示：「他已經成為一名出色的守備員」、「可以去NBA打球了」、「柯隆（Bartolo Colon）那球比較好！」。

前大聯盟投手柯隆也曾在2015年的比賽中上演背後傳球美技。

小葛雷諾本場比賽5打數1安打1分打點，本季打擊三圍為0.275/0.342/0.823。藍鳥目前戰績76勝60敗，暫居美聯外卡第3，領先第四名的金鶯4.5場。