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MLB／《冰雪奇緣》有魔力 道奇終結者走出低潮靠這招轉運

中央社／ 洛杉磯7日專電
金布洛爾。 美聯社
金布洛爾。 美聯社

氣勢磅礡的迪士尼卡通主題曲Let it go拿到棒球場播放，掀意外效果。道奇隊終結者金布洛爾8月底用這首歌當出場曲以來，已6場出賽沒被敲安、失分掛零。

34歲的金布洛爾（Craig Kimbrel）大聯盟生涯累計394場後援成功，是美國棒壇有名的終結者。他今年來到洛杉磯道奇隊，扛下關門投手重任，卻也面臨生涯嚴重低潮。

在8月21日之前，金布洛爾上場經常放火，每9局責失分率（防禦率）為不理想的4.46，他整個球季直到8月17日才終於第一次守住一場1分領先的勝利。

準備動作有如大鵬展翅的金布洛爾，一度成為道奇這支超級強隊的弱點。但這個情況到了8月21日他使用了Let it go當作上場音樂以來，似乎有了戲劇化的轉變。

原來8月21日是道奇隊的女力之夜，每個球員的登場音樂都改由他們的另一半挑選。金布洛爾的出場曲原本是搖滾樂團槍與玫瑰（Guns N' Roses）的Sweet ChildO'Mine，換成迪士尼動畫電影「冰雪奇緣」的Let ItGo。這是他老婆挑的。

結果當天對邁阿密馬林魚的比賽，金布洛爾後援1局狀況佳，這是他2個星期以來第一次沒有讓對手敲出安打的出賽。

由於棒球圈非常相信運氣，金布洛爾在接下來的比賽繼續使用Let It Go當出場曲，在他從牛棚區跑步進場時，於球場的擴音系統播放。

這首兒童界的神曲在棒球場播放出來雖然有點突兀，但好像為金布洛爾增添球威，自8月26日以來6場出賽都沒有被敲安打、沒有失分。

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