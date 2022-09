MLB／《冰雪奇緣》有魔力 道奇終結者走出低潮靠這招轉運

氣勢磅礡的迪士尼卡通主題曲Let it go拿到棒球場播放,掀意外效果。道奇隊終結者金布洛爾8月底用這首歌當出場曲以來,已6場出賽沒被敲安、失分掛零。

34歲的金布洛爾(Craig Kimbrel)大聯盟生涯累計394場後援成功,是美國棒壇有名的終結者。他今年來到洛杉磯道奇隊,扛下關門投手重任,卻也面臨生涯嚴重低潮。

在8月21日之前,金布洛爾上場經常放火,每9局責失分率(防禦率)為不理想的4.46,他整個球季直到8月17日才終於第一次守住一場1分領先的勝利。

準備動作有如大鵬展翅的金布洛爾,一度成為道奇這支超級強隊的弱點。但這個情況到了8月21日他使用了Let it go當作上場音樂以來,似乎有了戲劇化的轉變。

原來8月21日是道奇隊的女力之夜,每個球員的登場音樂都改由他們的另一半挑選。金布洛爾的出場曲原本是搖滾樂團槍與玫瑰(Guns N' Roses)的Sweet ChildO'Mine,換成迪士尼動畫電影「冰雪奇緣」的Let ItGo。這是他老婆挑的。

結果當天對邁阿密馬林魚的比賽,金布洛爾後援1局狀況佳,這是他2個星期以來第一次沒有讓對手敲出安打的出賽。

由於棒球圈非常相信運氣,金布洛爾在接下來的比賽繼續使用Let It Go當出場曲,在他從牛棚區跑步進場時,於球場的擴音系統播放。

這首兒童界的神曲在棒球場播放出來雖然有點突兀,但好像為金布洛爾增添球威,自8月26日以來6場出賽都沒有被敲安打、沒有失分。

