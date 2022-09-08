MLB／敲滿貫砲擊潰雙城 凱納法利法感覺在洋基重獲新生

洋基雙重賽第一場，在延長賽以5：4擊敗雙城，第二場推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole），主投6.2局送出本季新高的14次三振失1分，加上凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在四局下擊出生涯首支滿貫全壘打，終場洋基以7：1擊敗雙城，二連戰均開胡，取得近期4連勝走出低潮，凱納法利法賽後表達很高興在洋基重獲新生，終於有打季後賽的機會。

凱納法利法敲出滿貫砲，是他生涯19支全壘打中的第一發滿貫砲，凱納法利法賽後接受採訪時表示，「我去年在一支輸100場球的球隊，無論如何都要贏，是我現在關注的。」

ISIAH KINER-FALEFA GRAND SLAM! 4-1 YANKS! pic.twitter.com/A08NDBnFXm — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2022年9月8日

「法官」賈吉在雙重賽第一場敲出本季第55轟，正式超越隊史右打最多轟紀錄。雙重賽2場累積5打數僅1安打，但獲得5次保送。賽後接受採訪時表示，「我們走進球場，身穿紐約條紋球衣，每個球隊的成員都會完成任務。」

外野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）在第一場比賽10局上先是用雷射肩守住分數，12局下又擊出再見安打，是球隊第一場比賽獲勝的頭號功臣。菜鳥游擊手培拉薩（Oswald Peraza）表現也非常出色，打出職業生涯首安，雙重賽累積8打數4安打。對於子弟兵的好表現，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「當我們看到卡布雷拉在攻防兩端的好表現時，提供我們很多能量，年輕有天賦的選手在場上一起打拼時會產生這些能量。」

卡布雷拉12局下擊出再見安打。 美聯社

洋基83勝54敗，在美聯東區領先第二名的光芒5場勝差。比賽後，洋基確定連續30個賽季勝率超過5成。自2002年以來，包含季後賽洋基對上雙城取得114勝39敗的壓倒性優勢。