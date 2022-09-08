快訊

台大選校長／5人不推薦破400票 教授：有不同勢力在運作

陳時中免治馬桶政策惹話題 專家：台灣有馬桶的歷史其實不長

直播／今新增確診3萬4846人境外移入278人 死亡增29人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／太空人靠再見暴投降到M14 搶美聯龍頭領先洋基5場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人靠對手再見暴投贏球，分區封王魔術數字降到14，離近6年第5座分區冠軍愈來愈近。 路透社
太空人靠對手再見暴投贏球，分區封王魔術數字降到14，離近6年第5座分區冠軍愈來愈近。 路透社

太空人、遊騎兵隊本季最後一次交手，雙方在休士頓纏鬥到延長10局，遊騎兵第6任投手赫南德茲（Jonathan Hernandez）「送出大禮」，在兩出局滿壘時再見暴投，讓太空人在主場以4：3獲勝，本季對戰19場以14勝5敗收尾。

太空人打完前5局1：3落後，右外野手塔克（Kyle Tucker）6局下轟出兩分砲，本季第24轟追平比數，兩隊打完正規9局3：3平手。

延長10局下，赫南德茲在兩出局滿壘時面對布萊格曼（Alex Bregman），第一球投出87英里滑球，失控在本壘前落地，讓三壘上的亞土維（ Jose Altuve）跑回致勝分。

太空人總教練貝克（ Dusty Baker）用「難看的贏球方式」形容，他表示，在大聯盟最難的事就是贏球，但贏了就是贏了，還是可以接受，現在就是要想盡辦法奪勝。

太空人最近10戰搶下7勝，本季戰績88勝49敗仍是美聯最佳，領先洋基隊5場勝差，球季賽最後25戰仍有機會挑戰2019年締造的隊史單季107勝紀錄。

美聯西區排名第2的水手隊，今天在主場以6：9不敵白襪隊，這也讓太空人分區封王魔術數字降到14，離近6年第5座分區冠軍愈來愈近。

水手本季對白襪6戰也結束，只有2勝4敗，但最近10戰仍有8勝，美聯外卡排名第2，晉級季後賽機會很大。

赫南德茲 水手 遊騎兵

延伸閱讀

MLB／表態會開出「運鈔車」 洋基總裁：盡全力留下賈吉

MLB／賈吉55轟超越A-Rod紀錄 洋基連續30年勝率超過5成

MLB／「最爛裁判」控聯盟種族歧視 官方提證據是他誤判太多

長達21年季後賽沙漠 水手一系列神操作能走出悲情？

相關新聞

MLB／天使3轟還是輸 大谷翔平第33轟的猙獰表情引討論

大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）都開轟了，大谷那一發還是支超前轟，然而天使隊還是以4：5輸給老虎隊，大谷開轟後猙...

MLB／賈吉55轟超越A-Rod紀錄 洋基連續30年勝率超過5成

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天再度開砲，在紐約主場對雙城隊雙重賽首戰4局下轟出陽春砲，本季第55轟出爐...

MLB／表態會開出「運鈔車」 洋基總裁：盡全力留下賈吉

洋基巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）本日面對雙城的比賽再度開轟，打出生涯55轟持續坐穩聯盟全壘打王寶座，並超越「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2007年的54轟紀錄，

MLB／太空人靠再見暴投降到M14 搶美聯龍頭領先洋基5場

太空人、遊騎兵隊本季最後一次交手，雙方在休士頓纏鬥到延長10局，遊騎兵第6任投手赫南德茲（Jonathan Hernan...

MLB／總教練權力不如以往 梅登：不懂棒球的人在主導調度

前大聯盟總教練麥登(Joe Maddon)今年6月遭到天使隊開除，他在《The Athletic》的podcast節目中表示，「現在主導比賽的是那些不懂棒球，不知道怎麼打比賽的球團辦公室人員。」

MLB／砲轟達比修有！響尾蛇台美混血大物首轟出爐

效力於響尾蛇的22歲台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll），上月底升上大聯盟後表現不俗，今日面對教士隊首打席就砲轟日籍投手達比修有，打了8場後生涯首轟終於出爐。 卡洛爾是在第二局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。