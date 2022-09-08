MLB／太空人靠再見暴投降到M14 搶美聯龍頭領先洋基5場

太空人、遊騎兵隊本季最後一次交手，雙方在休士頓纏鬥到延長10局，遊騎兵第6任投手赫南德茲（Jonathan Hernandez）「送出大禮」，在兩出局滿壘時再見暴投，讓太空人在主場以4：3獲勝，本季對戰19場以14勝5敗收尾。

太空人打完前5局1：3落後，右外野手塔克（Kyle Tucker）6局下轟出兩分砲，本季第24轟追平比數，兩隊打完正規9局3：3平手。

延長10局下，赫南德茲在兩出局滿壘時面對布萊格曼（Alex Bregman），第一球投出87英里滑球，失控在本壘前落地，讓三壘上的亞土維（ Jose Altuve）跑回致勝分。

太空人總教練貝克（ Dusty Baker）用「難看的贏球方式」形容，他表示，在大聯盟最難的事就是贏球，但贏了就是贏了，還是可以接受，現在就是要想盡辦法奪勝。

太空人最近10戰搶下7勝，本季戰績88勝49敗仍是美聯最佳，領先洋基隊5場勝差，球季賽最後25戰仍有機會挑戰2019年締造的隊史單季107勝紀錄。

美聯西區排名第2的水手隊，今天在主場以6：9不敵白襪隊，這也讓太空人分區封王魔術數字降到14，離近6年第5座分區冠軍愈來愈近。

水手本季對白襪6戰也結束，只有2勝4敗，但最近10戰仍有8勝，美聯外卡排名第2，晉級季後賽機會很大。